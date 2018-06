«La neutralidad lleva al oprobio de los humildes»

VERÓNICa VIÑAS | LEÓN

—¿La clase obrera ha quedado para un museo?

—No. Sigue siendo el desafío más claro y rotundo de la conciencia. La clase obrera está vinculada a la historia de la honestidad y la lucha por la emancipación, que son dos conceptos básicos que siguen sosteniendo la gran utopía del porvenir. No se va a reconstruir desde otro lugar que no sea la inapelable delicadeza de los débiles, porque de los poderosos —tras las ideologías del sometimiento— no podemos esperar el más mínimo gesto moral frente a aquellos que con rotundidad son hoy la gran medida del mundo. La poesía forma parte del repertorio dialéctico de la cultura. A través de la historia no hay voz poética en la que no se acoja con el máximo respeto la condición humana.

—¿Lo que dios quiera no siempre es para cada uno de nosotros lo que dios quiere?

—He escrito el libro, pero no lo he leído... En esa cita lo que intenta ser visible es la voz de aquellos que creen que los seres humanos somos responsables unos de otros y que no hay ninguna otra posibilidad de enfrentarnos a la repoblación espiritual del mundo que no sea desde la radical toma de conciencia de que el futuro está en nuestras manos. El futuro no son sólo los desafíos del porvenir, sino hacernos cargo de la memoria compasiva del pasado, de todos esos lugares donde otros, antes que nosotros, imaginaron un mundo radicalmente más justo. Estas deudas con lo pendiente no están en el lugar donde van a parar las oraciones que no son escuchadas por ningún dios, sino que están en la cotidiana condición de las personas que creen que la vida carecería de sentido sin resistencia al mal; los que no cierran sus oídos al gran grito que desde los pórticos de Occidente escuchan los oídos sordos del poder frente a los que las pateras de la indigencia siguen elevando la voz ante esta desgarradora situación que es la oportunidad política de gestionar la necesidad de los demás.

—¿La poesía es una lengua extranjera como el olor del mar en los cuadros podridos de un museo?

—La poesía no son banalidades bien entonadas en la mitad de una página. La poesía hace mucho tiempo que ha dejado de ser una compañera decorativa del lenguaje para convertirse en una caja de herramientas al servicio de la conciencia de las personas. Decía Lorca que la vida no es noble ni buena ni sagrada. Y él, que sigue siendo hoy un detenido desaparecido, viene a señalar un dictado fundamental de la conducta: que la esperanza en el porvenir lleva siempre mucho más lejos que el miedo.

—¿Por qué habla tan alto el español?

—La compañía de León Felipe en este libro tiene que ver con el homenaje, pero simbólicamente tiene que ver con todas aquellas voces acalladas en la historia de nuestra cultura. La poesía española es un relato de crueldad. Miguel Hernández fue víctima de un crimen de Estado; Antonio Machado murió en la soledad tremenda del exilio; y para qué referir lo que ocurrió con Juan Larrea, Manuel Altolaguirre, Alberti, Cernuda... con todos los que fueron expulsados de su patria y tuvieron la desolación del éxodo y la gran tachadura de la lobreguez del régimen franquista. En ese sentido, el español habla alto desde la poesía para hacer presentes algunas de las grandes desmemorias de la historia, que, mientras no sean integradas dialécticamente, no podrán ser aquello que María Zambrano llamaba ‘la utopía como una belleza irrenunciable’. Es la utopía de las palabras aún vivas del último gran acto de la inteligencia española, del pensamiento que intentó articular un futuro en el que los derechos civiles a la felicidad formaran parte de la emancipación de los pueblos, que fue la II República, y en los que yo cifro la terrible paradoja de un siglo en el que convive desde la música de cámara de Mahler a las cámaras de gas del nazismo.

—¿El mundo para usted es una ostra?

—Es una oculta circunstancia, en la que se desarrolla siempre un significativo secreto. Con el persuasivo nácar de los mestizajes, de las acumulaciones, de todo aquello que sobre los escombros de las aguas turbias y las también bondadosas aguas del bien han ido construyendo la zona de lo visible, pero también la zona invisible, donde, bajo el gran caparazón del poder, siguen personificándose hoy las víctimas, bien visibles, por otra parte, del tiempo presente.

—¿A qué huele el perfume moral de la escoria?

—A la neutralidad que lleva al oprobio y a la humillación de los humildes, a la necesidad contemporánea de que los marginados y las víctimas ocupen el lugar de la restitución —aún pendiente de ser ejercida— sobre aquellos a los que en nuestro país no se ha tratado con otra consideración que no fuera la del olvido.

—¿Ser más pobre es estar rodeado por el milagro?

—El milagro siempre es la súbita presencia de una lejanía que se hace presente en los momentos de mayor necesidad. Walter Benjamin hablaba de los avisadores del fuego, aquellos que, ante las catástrofes inminentes, levantan la voz para advertir del peligro. El milagro siempre es la fe en el destino humano. Ese es el gran milagro que refuerza en todos sus lenguajes el pensamiento, la filosofía, el arte, la ciencia... que se escapa de la dialéctica del poder y de una sociedad de mercaderes donde sólo lo rentable pareciera tener valor. La poesía intenta revertir ese orden de los significados.

—Nadie sabe si dios sigue vivo, por consiguiente la policía se hará cargo...

—La presencia en nuestra sociedad de los actos de fuerza se opone a lo que para mí es fundamental, también en mi concepto de la poesía, la poesía como el lenguaje de la delicadeza humana. Es la única herramienta, que no arma, con la que las personas pueden resistir, enfrentarse y decir no a los actos de fuerza; la desobediencia frente a la normativa; la insumisión frente a todo intento de las sociedades autoritarias por impedir el libre y radical desarrollo del espíritu.

—¿Cuál es la poética del porvenir?

—El poeta no es un profeta. Acaso, como decía Nicanor Parra, sea un bailarín al borde del abismo. La poética del porvenir quizá sea que cada persona haga del lenguaje una herramienta con la que tomar conciencia de la realidad crítica del mundo; y de alguna manera, aportar visiones anticipatorias al destino humano.

—¿La clase obrera se disolvió en el bienestar?

—No. Que se lo pregunten a las trabajadoras que viven en la precariedad o a los que madrugan por sueldos de miseria o a los que viven en los inmensos barrios obreros en 40 metros. La clase obrera, por más intentos que la sociedad de consumo haga por invisibilizarla, sigue siendo el gran motor social frente a los reclamos del consumismo —como una nueva forma de fascismo en la sociedad contemporánea—. Estoy convencido de que el sueño de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, que creía que había que dar libros a las clases trabajadoras, que sólo de la formación cultural podía darse una posibilidad emancipatoria de las clases populares, sigue siendo un vivísimo desafío. «Son libros lo que pide los pueblos», decía Lorca. Palabras que a él le costaron la vida y que hay que seguir retomando.

—¿Hay demasiada poesía complaciente?

—Ni complaciente ni discrepante. La poesía, cuando ocurre, sucede; y eso es todo. Todo poema es un acto del lenguaje que desobedece la costumbre, la costumbre de permanecer callado. La obligación del poeta acaso no sea otra que retomar la discusión del mundo e intentar dejar las palabras un poquito más allá del lugar de donde las cogió.