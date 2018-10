«La poesía es arte y artesanía»

e. gancedo | león

De una expresión estampada hace un milenio —y un año— en el célebre Fuero de León, que fue la primera recopilación legal en su estilo de toda la península, «levantar casa en solar ajeno», hace Antonio Manilla verso, mensaje y clamor. «Lo he usado como metáfora, pues en el fondo todos vivimos en solar ajeno», dice con respecto a cierto momento de Suavemente Ribera, la obra del poeta, editor, periodista y columnista de Diario de León que acaba de ganar el 21º Premio Internacional de Poesía Generación del 27.

Un premio que convoca el malagueño Centro Cultural de la Generación del 27 y que a Manilla (Cármenes, 1967) le hace una ilusión especial porque en 2002 se hizo con el Emilio Prados para poetas menores de 35 años de la misma institución. Un ‘doblete’ que solo han logrado, además del montañés, otros dos autores: Carlos Pardo y Josep Maria Rodriguez. Dotado con 15.000 euros y la publicación de la obra por la editorial Visor, el premio es uno de los más afamados del calendario nacional, con una nómina de autores en la que se encuentran Benjamín Prado, Manuel Vilas, Gioconda Belli, Luis Antonio de Villena y Jaime Siles.

Manilla, que en la tarde de ayer despedía el final de la temporada de pesca metido hasta la cintura en las aguas del Órbigo y aguardando el sereno, aprecia en Suavemente Ribera «una evolución» en sus tonos pero sin perder las señas de identidad que le han venido siendo propias: el clasicismo, el simbolismo y una mirada sobre el paisaje de extrema sensibilidad. Y hay también greguería y epitafios en un volumen elaborado «a la manera de una antología palatina» cuyo autor confiesa «haber trabajado mucho», no sólo en lo que respecta al lenguaje, también, y de manera muy especial, a la estructura. En un apartado del mismo, además, lleva a terreno lírico algo que conoce muy bien, el abandono rural, la demotanasia, la desaparición de pueblos de historia milenaria, algo que ya hizo en su anterior libro El lugar en mí, donde su paisaje natal de Los Argüellos leoneses es protagonista.

Y así, la presidenta del jurado, Araceli Iravedra, destacó en el fallo del galardón que el libro está escrito con una «tradición» y un «simbolismo muy depurado» que evoca una «emocional captación de estampas de paisajes», con unos «versos impresionistas de precisos adjetivos» y una «curiosa mirada». Manilla, que ejerció de periodista cultural y trabajó durante años en la editorial Everest, está exultante sobre todo por haberse incorporado a una eximia relación de autores («los he leído a casi todos», asegura) y por publicar con el sello Visor. «Un premio siempre sorprende, porque todos tienen ese componente de lotería que conlleva convencer a un jurado, pero sí es un libro en el que tenía mucha confianza», explicó Manilla, y recalcó el aliento que le transmite este reconocimiento que cuenta entre los miembros del jurado a los poetas Ben Clark y Aurora Luque.

En la descripción de la obra, Araceli Iravedra, profesora de la Universidad de Oviedo y especialista en poesía contemporánea, continuaba advirtiendo que Suavemente Ribera es «una obra simbolista que recoge una emoción íntima que se representa a través de una marcada y serena angustia temporal, en el que la palabra tiempo recibe una especial atención». «La melancolía es la protagonista indiscutible del poemario, escrito en una meditada estructura con un prólogo y un epílogo que franquean sus seis partes», proseguía la presidenta.

En cuanto a la crisis de la poesía y la aparición en tromba de toda una legión de jóvenes poetas superventas pero de muy cuestionada calidad literaria, Antonio Manilla recordaba que a Luis Alberto de Cuenca «le preocupan mucho estos ‘parapoetas’, como los llama, pero a mí me inquietan más los ‘paralectores’ que están creando». Nacidos de Internet y las redes sociales, cantautores y tuiteros, de ellos advierte el autor de la columna semanal Cuerpo a tierra —cada miércoles en este periódico— que, «en todo caso, no pertenecen a la misma tradición de lecturas en la que me inscribo». «La poesía es arte pero también artesanía —indicó el también dueño de premios como el Espronceda o el Ciudad de Salamanca—. Sin saber hacer la imprimación, no puedes pintar un cuadro. Dicen de mi obra que es clásica, pero es que las formas, la tradición, son fundamentales incluso si quieres transgredirlas». «No creo que, después de leer a alguno de estos autores, alguien sienta la necesidad de sumergirse en la obra de Claudio Rodríguez», dijo.

En esta edición se recibieron 182 obras de España y otros países hispanohablantes.