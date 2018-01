El legado del poeta vuelve a sus raíces

a.g. valencia | la bañeza

Una vuelta a las raíces. A la casa de Doña Josefina, donde un tiempo atrás estuvo el Colegio donde estudiar Bachillerato y la biblioteca de La Bañeza. Allí donde Antonio Colinas empezó a sumergirse en la literatura. Allí donde se forjará la Casa de la Poesía que hará inmortal el legado del poeta bañezano. Los primeros pasos ya se han dado y la aventura acaba de arrancar para cerrar 50 años, para cerrar un «tiempo de labores y esperanzas», como dijo ayer Colinas parafraseando a Machado.

Y es que con la firma del protocolo de la Casa de la Poesía se inicia un camino pero se pone el punto final a medio siglo de dedicación. Cinco décadas que arrancaron en 1968 cuando, por aquel entonces, un desconocido bañezano ganó el premio que, con motivo del bimilenario de la ciudad de León convocó la Diputación. Aquel desconocido no era otro que un joven Colinas a quien no localizaban para comunicarle la noticia. «Estará en el río o en el templete escuchando a la banda», dijo quien le conocía bien.

Antonio Colinas narró ayer este pasaje para ejemplificar su ligazón con la ciudad, su tierra y sus raíces, esa que será custodia de su legado, su archivo y su biblioteca personal. La Casa de la Poesía se ubicará en la segunda planta del ahora Museo de las Alhajas y como una joya de la ciudad se abrirá a los estudiosos de la obra del poeta pero, también, cumplirá una función didáctica y pedagógica, como desea el escritor. «Quiero un centro vivo», reiteró ayer.

Esta Casa de la Poesía-Fondo cultural Antonio Colinas es el resultado de los 50 años de trabajo de un escritor de vocación y de profesión, de «una apuesta en el tiempo tenaz», como aseguró, consciente de que el fondo que lega no sólo se sustenta en la poesía, «aunque ella haya sido el nutriente de mi vida y mi escritura». El poeta cede también sus manuscritos, materiales que se remiten a la narrativa, al género periodístico y de opinión, a la crítica literaria. «Un fondo cultural, unitario y autónomo en su concepción», explicó.

Colinas subrayó que no ha dado este paso por razones de figureo sino «para apostar por la cultura, sin la cual este país no es nada». El escritor lo tiene claro, «este centro no va entrar en competencia con nada ni con nadie, estamos ante un proyecto profunda y estrictamente cultural, vivencial y entrañable. Espero que estemos ante un bien para La Bañeza, para León y para la comunidad, para todos los que amen la cultura y en particular la poesía, sin la cual el ser humano dejaría de serlo».

Por eso Colinas también reivindicó a los escritores de la provincia, «tan primordiales en la literatura» y espera que la Casa de la Poesía se sume a los tres ‘tesoros’ de nuestra tierra: nuestra lengua, nuestro patrimonio histórico artístico y nuestros espacios naturales.

El poeta —que, emocionado, tuvo un recuerdo para la memoria de sus padres y de su familia— firmó el protocolo para impulsar las actuaciones en la Casa de la Poesía, donde también sellaron su nombre el alcalde, José Miguel Palazuelo, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, y la consejera de Cultura, María Josefa García Cirac.

El regidor destacó la generosidad del poeta, mientras que Majo puso de manifiesto que con la firma del acuerdo se cierra un capítulo del libro titulado Antonio Colinas. En la misma línea, la consejera ratificó el compromiso de la Junta con este proyecto, al considerar necesario «que los legados de nuestros creadores pasen a formar parte del acervo común», y anunció que la institución autonómica se encargará de digitalizar el archivo personal de Colinas.

Cirac puso el acento en la Casa de la Poesía, un lugar, dijo, «para ver el mundo y escuchar sus latidos», un enclave donde nunca morirán los versos. Una aventura entrañable.