León alumbra un nuevo grupo: Los Modernos

Lugar: Gran Café. Calle Cervantes, 9.

Hora: 22.30.

Entradas: agotadas.

PACHO RODRÍGUEZ | LEÓN

Menos mal que son sólo tres. Eso sí, tres batidoras musicales a los que la música les pone en orden. Y la orden es el rocanrol. Rocanrol sin tupé, por supuesto. Aclaración innecesaria. Porque son Maxi Booguies, Héctor Escobar y Conrado Martín: Los Modernos. Hoy hacen su concierto de debut pero, incluso hasta Conrado, jovencísimo batería, de sobra conocidos y parte de la geografía humana del rock local de los últimos tiempos.

Héctor, bajista histórico de Los Flechazos, tiene un leit motive: «Hacemos esto por los amigos. Tocamos para gustar», dice. La parroquia ha respondido con tanto entusiasmo que ya no hay entradas. Y los que vayan al Gran Café lo harán para descubrir un repertorio inédito.

Maxi Martínez es el que hasta ahora escribe el guión de Los Modernos. Con canciones que ha ido componiendo casi recurriendo a la receta express, porque hacía falta repertorio: «Son canciones mías pero la idea es que se conviertan en ideas colectivas. ¿Qué estilo tienen? No lo sabría definir. Mejor que cada uno que las oiga opine qué le parece y lo que quiera», explica. Se aceptan críticas.

La pelota en el tejado de las etiquetas, llevaría mejor a nombres: The Who, Secret Affaire, The Jam... Son los que ellos proponen aunque la escucha de todo su repertorio también invita al afortunado terreno propio de Los Modernos.

«No somos ni de antes, ni de después. Somos de ahora», juega con las palabras Escobar para apuntar también a cierto revival, o una involución bien entendida en la que por fin los devaneos futuristas dejan al rock el lugar que se merece.

Porque cantan en español como premisa, y entonces esos ecos mods se mimetizan hacia lo que Maxi asocia a sonidos tequileros pre ochenteros.

Lo mejor es que no saben definirse porque todo hierve en el local de ensayo cuando le dan al todo empieza de 17 temas basados en la contundente guitarra que para un ex Booguie se antoja como obligación. En el bajista más Jam de León. En el encanto de Conrado, del que podría asegurarse que cuando nació los médicos le dijeron a sus padres: «Han tenido ustedes un batería».

Todo lo que va a pasar ocurrirá entre La roca del pulpo y Reprise de la roca. Temas de apertura y cierre. Y será como un círculo psicodélico de los buenos: sin escapatoria. Porque, volviendo a los clásicos, en El Gran Café, como dice Escobar, que todo es para los amigos, hay el rumor imparable que cantaban Los Flechazos: «Sé que todo vuelve a empezar». Aunque Los Modernos, en lugar de tributo, son un grupo que pide que su tiempo sea ya a dos voces.