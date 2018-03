León baila Hip Hop

El February Hip Hop llenó León el fin de los mejores coreógrafos y profesionales de danzas urbanas del mundo, llegados desde Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o Australia. Miles de personas asistieron a los workshops con estos coreógrafos en el Pabellón de San Esteban y al Campeonato Funk-Lag que llenó de fans ayer el Palacio de los Deportes, donde se repartireron más de 12.000 euros en premios. Un campeonato en el que participaron más de 140 grupos, integrados por un total de 1600 bailarines.

En la categoría absoluta los ganadores fueron Tasters, Ib-homelovers e Ib- black or blue. Por parejas: Koru, Tom & Jerry y This is it. En categoría youth: Pauqbeas, Fenixhood y The Real Kidz. Los triunfadores en la modalidad miniparejas resultaron ser Dark Flames, Mini Boss y 3. Mini Lacasitos. Los vencedores junior fueron: Casurritos, Play Hard y Little Tokio. En la categoría infantil los tres premiados fueron Firefeathers, Carry On y Kinder Quest; y los ganadores Baby, Double H kidz, New Kids y Cheap n Cheerful.

Participantes de en el Funk-Lag. JESÚS F. SALVADORES