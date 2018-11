León se cae del programa del Purple Weekend

e. gancedo | león

A partir de ahora, y si hay que ser fieles a la nueva nomenclatura, cuando se hable de la popular cita sixtie leonesa habrá que pronunciar o escribir «Festival Purple Weekend-Estrella Galicia», que es la denominación oficial del evento, un bautizo que se puso de manifiesto, ayer, durante la presentación del festival internacional.

Detrás de ese cambio está la «aportación decisiva» del patrocinador principal —así, se dejó claro que el certamen no podría celebrarse sin el apoyo de la cervecera gallega, que lo ‘salvó’ hace ocho años—, pero la modificación ha inquietado en distintos ambientes relacionados con el Purple. Por ejemplo, en redes sociales corría la especie de que Estrella Galicia había comprado la marca Purple Weekend, algo que se apresuró a desmentir el representante de la empresa en el acto de ayer, Santiago Miguélez. «De ningún modo. El nombre pertenece al Ayuntamiento de León, es una marca registrada y no puede ser empleada por nadie más», expresaba Juan Dopico, presidente de la asociación de hosteleros y comerciantes Centro León Gótico que organiza del evento. También expuso Dopico cómo, a pesar de haberse planeado en un principio, el Palacio de Exposiciones finalmente no albergará esta treinta edición del festival. «Teníamos que haberlo preparado antes, suponía una inversión mayor y mucho más trabajo de organización», dijo, aunque prometió que el año que viene se trasladará a ese nuevo e idóneo equipamiento en lo que será «un salto cualitativo y cuantitativo para el evento». El jefe de márketing de Estrella Galicia, Santiago Miguélez, aseguró que el compromiso de la empresa será «mucho mayor en el futuro», algo que hacen en muy contadas ocasiones. «¿Y por qué apoyar el Purple Weekend?», se preguntó Miguélez. «Nosotros siempre decimos que nuestra cerveza no será la más vendida pero sí la más querida, y esto pasa con el Purple, que es un festival muy querido en León y fuera de aquí —comunicó—. Somos gallegos pero también creemos firmemente en este proyecto, además los leoneses son nuestros primos hermanos».

Cantidades y escenarios

Dopico y Miguélez estuvieron precedidos por el alcalde, Antonio Silván, y por la jefa del Servicio de Cultura de la Junta en León, Amelia Biaín. Ambos reafirmaron su respaldo al festival y el primero aportó datos como que en la edición de 2017 participaron cerca de 10.000 personas y que su retorno viene suponiendo un millón de euros para la ciudad. A preguntas de los periodistas, detallaron sus apoyos: el Ayuntamiento, 14.000 euros más la cesión de espacios, y la Junta, 10.000 y también cesiones como las del Musac y la Biblioteca Pública. Miguélez declinó ofrecer la cifra exacta porque apoyan otros festivales «y se pueden molestar».

Sorprendió asimismo que no compareciera el director artístico del Purple, Constan Chao, para desgranar el contenido de las cuatro jornadas, como también que en la portada de los programas de mano no aparezca el nombre de la ciudad, aunque sí lo hace en el cartel oficial.

El festival se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el Teatro El Albéitar, Espacio Vías, Studio 54 y Glam Theatre, con los conciertos centrales en el pabellón del CHF. The Model Rockets, Paul Collins, The Resonars, The Kinetics y Hanna Williams, la última gran sensación del soul, son los grandes nombres de una treinta edición especialmente centrada en el Rhythm & Blues y sus geografías inmediatas.

La representación española llegará de la mano de los recuperados La Granja, mítica banda mallorquina que vuelve a los escenarios con un puñado de canciones que se hicieron himnos en los noventa, a quienes se sumarán Los Imposibles y Los Modernos, estos como emblemas del mod made in León. Exposiciones, mercadillo, desfile de moda y la imprescindible scooter run llegarán puntuales.