León convoca a 3.000 fans al February Hip Hop

León espera congregar este fin de semana a 3.000 personas en el February Hip Hop, un evento que convierte a León en la capital europea de las danzas urbanas. En esta duodécima edición participarán los mejores profesionales, llegados desde Los Ángeles, Berlín, Sidney, Londes o Budapest; coreógrafos y bailarines de estrellas como Micki Minaj, Jennifer López, Chris Brown, Taylor Swift o Calvin Harris.

«Es uno de los eventos más relevantes de la ciudad», destacó ayer el concejal de Deportes, José María López Benito. El February Hip Hop se celebra de viernes a domingo y contará con las presencia de los mejores coreógrafos y profesionales de danzas urbanas, como ha explicado el organizador, ?Frank Leal. Entre ellos destaca el norteamericano Vinh Nguyen, que forma parte de una de las compañías de baile más reconocidas en el mundo, los Kinjaz, finalistas en America’s Best Dance Crew. Antoine Troupe, concursante del programa America’s Best Dance Crew, es el coreógrafo del último vídeo de Prince, Breakfast Can Wait. También ha trabajado con Chris Brown y CeeLo Green entre otros.

Jake Kodish es otra de las estrellas. Ha trabajado con Justin Bieber y Taylor Swift. La norteamerican Andye J. ha trabajado como coreógrafa y bailarina para Nicki Minaj, Jennifer López, Mariah Carey, Jessie J, Calvin Harris y Sofia Carson, entre otros. Laurence Kaiwai (Sidney), Duc Anh Tran (Budapest), Dylan Mayoral (Londres) y Kerrie Milne (Dublín) completan el programa.

Viernes y sábado tendrán lugar los workshops con estos coreógrafos en el Pabellón de San Esteban. El domingo, el Palacio de Deportes acogerá el campeonato de danzas urbanas (Funk-Lag), con más de 12.000 euros en premios. Participarán más de 140 grupos para un total de 1600 bailarines.