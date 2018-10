León espera al príncipe del góspel

verónica viñas | león

Su evangelio es él mismo. El pianista y cantante Joshua Nelson ha roto todos los arquetipos de un género que nació hace tres siglos en las iglesias protestantes y evangélicas de Estados Unidos. Y no sólo porque es judío y negro. Considerado el ‘Príncipe del góspel khoser’, desembarcará en el Auditorio Ciudad de León el 13 de diciembre, a las 21.00 horas, acompañado por The New York Gospel Project. Este genio de la música criado en New Jersey, que se define a sí mismo como «la peor pesadilla del Ku Klux Klan», ha reinventado la música espiritual, al ser el pionero de la denominada kosher-gospel music, que aúna las tradiciones musicales judías y africanas. Cuando Joshua tenía 8 años descubrió en la colección de discos de sus abuelos un álbum de Mahalia Jackson, la reina del góspel y una reconocida activista por los derechos civiles. Aquella voz cambió su vida para siempre.

Su carrera fue igual de precoz. Con sólo 13 años, su canción How I got over logró superar el millón de copias vendidas y logró ser nominado a los premios Stellar Awards. Pocos años después ya se codeaba con grandes divas de la talla de Aretha Franklin, así como el gran trompetista Wynton Marsalis, con Billy Preston —apodado el quinto Beatle— o la actriz y cantante Stephanie Mills. Joshua Nelson ha creado un estilo único al envolver los himnos judíos con melodías góspel, lo que le ha permitido actuar en grandes recintos, como el concierto que ofreció en 1999 en el Globe Arena de Estocolmo ante 30.000 espectadores y arropado por un coro de 5.500 voces. Nelson, que ha actuado para el presidente Clinton, es el tercero de seis hijos. Su madre, judía de origen rumano, fue entregada en adopción en los años 50 porque era mitad negra. El príncipe del góspel afirmaba en una entrevista que «aunque las comunidades negra y judía no están tan íntimamente ligadas como antes, tienen los mismos valores». Por eso, él hace que todos sus cantantes visiten Auschwitz. «No se puede entender la opresión africana a menos que se entienda la opresión judía», sostiene. Las entradas para el concierto de León ya están a la venta por 14, 22 o 27.50 euros.