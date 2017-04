León extiende la alfombra roja

verónica viñas | león

Apaleadas hasta la muerte. 53.000 víctimas de la violencia machista en los últimos trece años. Llueven vacas, ópera prima de Fran Árraez, se mete en la piel de algunas de ellas. Una película construida sobre varias historias y protagonizada por Maribel Verdú, María Barranco, Víctor Clavijo, Eduardo Noriega y Asier Etxeandía. Es uno de los nueve largometrajes que proyectará el Festival de Cine y Televisión Reino de León, que aún no tiene cerrado el programa cuando apenas faltan 22 días para la alfombra roja.

En la sección de largometrajes también tienen cabida Bajo la rosa, un thriller en torno a un secuestro; Ekaj, una historia de amor sin esperanza entre dos vagabundos; Julie, de Alba González de Molina, que ya se llevó dos premios el año pasado en el Festival de Málaga; Marisa en los bosques, de Antonio Morales; 86 Fharenheit, epopeya de un hombre que permaneció 60 días atrapado en su coche bajo la nieve; Los objetos amorosos, un drama sobre la inmigración; La familia-Dementia, el retrato desencantado de una familia haciendo frente a la demencia senil del patriarca; y La madriguera, con dieciséis nominaciones en la última edición de los Goya;

El festival, que se celebrará del 4 al 12 de mayo, proyectará 19 documentales en la Sección Oficial, entre los que destacan Bigas x Bigas, un viaje a través de las vivencias y reflexiones del director de Jamón, jamón. Asimismo, el Centro Cultural de Caja España-Duero de Santa Nonia proyectará Fugir de l’oblit, una historia sobre el Alzhéimer y el dolor de recordar los campos de concentración; La guitarra vuela, sobre La Maestro, la única diseñada por Paco de Lucía y fabricada por su amigo y luthier Antonio Morales; Lágrimas de guerra, el dolor de cuatro familiares de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra; y el documental de María López Bolaños Llionés la Llingua Llionesa.

El Ayuntamiento aportó al festival 100.000 euros en 2009 y 70.000 en 2011, fecha en que suspendió las subvenciones hasta el año pasado, en que aportó 30.000 euros.

Además de los largometrajes y documentales el festival incluye otras cuatro secciones: cortometrajes, cortos de animación, historias con sentido y Portugal de cine.

El Albéitar acogerá la proyección de 32 cortometrajes, entre los que figuran Vampiro, con Javier Rey y Mari?a Leo?n; Un buen amigo, con Fernando Guillen Cuervo y Jordi Rebellón; Sara, sobre un niño con parálisis cerebral y en cuyo elenco figura el actor leonés Roberto Enríquez; el premiadísimo corto Lurna, de Nani Matos, historia de una joven africana que sueña con un mundo mejor; y Las rubias, en cuyo elenco aparece la leonesa Carmen Lomana. De momento, en la web del festival están colgados 19 cortos de animación, que se proyectarán en Espacio Vías. Entre ellos, Down to the wire, del leonés Juan Carlos Mostaza.

Historias con sentido incluye diez títulos, que se proyectarán en el Teatro San Francisco, como No son un objetivo, producida por Médicos sin Fronteras y grabada en Yemen, Siria, Afganistán, Sudán y Estados Unidos; Alto el fuego, producido por Misiones Salesianas, sobre el largo conflicto armado colombiano, que ha dejado un reguero de ocho millones de víctimas; La estrategia del silencio, con la colaboración de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia; y Soy uno entre cien mil, dirigida por Penélope Cruz, una cinta de 30 minutos de duración que tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la investigación para acabar con la leucemia infantil.