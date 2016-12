León ficha a Cortez e India

verónica viñas | león

India Martínez tiene un secreto que contar o que cantar. Así ha titulado su nueva gira la artista que en realidad se llama Jennifer Jéssica y que recalará en el Auditorio Ciudad de León el 26 de mayo. Te cuento un secreto es un trabajo cargado de temas muy personales con el que la cantante cordobesa ha conseguido ya un Disco de Oro. Se trata del séptimo trabajo en la fulgurante carrera de India Martínez y el primer material completamente inédito desde que en 2013 publicó Camino de la buena suerte. «Quiero cantar y contar cosas que me emocionen, por eso participo tanto en las letras, en las melodías, en los arreglos», ha declarado la cantante andaluza. Los de India Martínez son secretos confesables, como que toca la guitarra y el piano, pinta y le gustan los deportes extremos. En una de las canciones de su nuevo álbum, titulada Ángel, la compositora reconoce que «...a veces la gente no sabe, a veces la gente no entiende, te juzgan por ser diferente....».

Mucho antes, el 15 de enero, el Auditorio acogerá al veterano cantante Alberto Cortez. Pocos artistas como él han sabido prolongar una carrera musical trufada de éxitos durante tantas décadas. A sus 76 años, Alberto Cortez vendrá a León con una selección de su mejor repertorio, acompañado en el escenario únicamente por un piano. Repasará temas como ‘El abuelo’, ‘Callejero’, ‘Mi árbol y yo’, ‘Castillos en el aire’, ‘En un rincón del alma’ o ‘Las palmeras’. Un espectáculo —como anuncia el Auditorio— «concebido para llegar directamente al corazón y al alma, a través de un recorrido musical de la mano de un excelente compañero de viaje: Cortez en estado puro…». Las entradas cuestan 30 euros.

‘Munay’ es el título que Vanesa Martín ha escogido para su esperado nuevo trabajo discográfico y para dar nombre a la gira con la que vendrá a León el 10 de marzo al Auditorio. Poco a poco se van dando a conocer algunos de los conciertos y giras que pasarán el próximo año por la ciudad. El mismo día que Vanesa Martín recala en el Auditorio llega a Espacio Vías Rulo y la Contrabanda. El cantante cántabro David Bustamante desembarcará el 10 de febrero en el Palacio de los Deportes con su ‘Tour Amor de los dos’, la gira promocional de su nuevo disco, un álbum que contiene catorce canciones seleccionadas de autores e intérpretes clásicos de la música mexicana.

El madrileño Jairo Zavala se apea del tren internacional de la banda Caléxico para afrontar un nuevo trayecto como Depedro, su proyecto personal. Estará el 7 de enero en Espacio Vías. Por ese mismo escenario desfilarán los grupos Sidecars (21 de enero) y Sober (3 de marzo). The Sugar Stones, banda tributo a los Rolling, desembarcará el 3 de febrero en Studio 54.