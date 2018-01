León a ritmo de rock

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 21.00 (entradas agotadas).

dl | León

Bastaron dos semanas para que las entradas se agotasen. Una orquesta sinfónica, un coro y un grupo de rock serán los protagonistas del concierto Rock and León que acoge hoy el Auditorio Ciudad de León, a las 21.00 horas, cuya recaudación, unos 3.000 euros, se destinará a una escuela deportiva infantil para 80 niños ciegos que promueve la Once. Se trata de un espectáculo «atrevido y novedoso» que «pretende ser un homenaje al rock» además de un evento solidario, explicó en la presentación del concierto el director de La 8 León, Juan Francisco Martín. La banda Top Líder, acompañada de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de León y el Coro Lions Blacks Roars se juntan en el Auditorio en un auténtico viaje musical, donde recordarán a bandas y sonidos de las décadas de los 50, 60, 70 y 80. Se escucharán temas como Hit the road Jack, de Ray Charles; Come Together, de los Beatles; Do you remember rock and roll radio?, de Los Ramones; o Bohemian Rapshody, de Queen. El plato fuerte será Stairway to heaven, de Led Zeppelin, donde la banda Top Líder, la sinfónica y el coro sorprenderán con una fusión musical que emocionaría al mismísimo Robert Plant. Los que se han quedado sin entradas pueden ver el concierto en streaming gracias a La 8 León y próximamente en este mismo canal de televisión.