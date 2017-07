En León suenan Café Quijano, Taburete y Loquillo

s. fernández | León

«Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error, ya no sabes perdonar se te olvida y con razón; mi vida...», así reza el comienzo de la letra más escuchada en León, parece que los leoneses están faltos de penitencia.

Café Quijano lidera una lista donde el pop y el indie se colocan como los géneros más escuchados. Esta lista la elabora Spotify, la principal plataforma de reproducción de música en Internet, que realiza una clasificación semanal con las canciones más escuchadas en León.

Sorprende ver que en toda la lista no haya un solo título de reguetón, sonidos latinos que acostumbran a escucharse en cualquier bar, a pesar de que los «paisanos» ya se han cansando de subir la radio. El indie español está escalando en la lista y grupos como Vestusta Morla, Supersubmarina o Izal ya se les puede meter en el mismo frasco de los grandes artistas nacionales. Llama la atención, que en toda la lista no encontremos ni un sólo título que no sea entonado en castellano, y es que a pesar de la globalización la música de habla inglesa no es capaz de captar la atención de los leoneses.

A pesar de esto, no puede obviarse que las modas afectan a las corrientes de reproducción digital al instalarse, con firmeza, el fenómeno de Taburete. El grupo que lidera el hijo de Bárcenas ha pegado fuerte en el panorama español, siendo uno de los más escuchados en toda la península. Y, como no podía ser de otra forma, también en León.

Los viejos rockeros nunca se olvidan, Loquillo es un ejemplo de ello liderando la lista con múltiples de sus grandes éxitos, La Fuga, Extremoduro o Fito son algunos de los supervivientes del rock que tanto auge tuvo en los años 90.

Esta clasificación se ha visto alterada por las fiestas de San Juan y San Pedro, a cuyos conciertos los leoneses no quisieron acudir sin repasar antes las canciones de los grupos que actuaban.

El fenómeno de la «canción del verano» se ha difuminado, atrás quedan los años en los que Georgei Dann enseñaba a hacer barbacoas o ir al chiringuito. En el 97 se pasaba bomba con King África o en el 2006 todo el mundo quería hacer un corral.

León, en cuanto a gusto musical, no se diferencia de otras ciudades españolas, como Madrid, donde el indie y Taburete son los más escuchados. No pasa lo mismo en otras autonomías que tienen lengua propia, en las que grupos autóctonos ocupan los primeros puestos, como es el caso de Barcelona donde bandas como Txrango, Els amics de les arts o Els Catarres se encuentran los primeros en la lista. En Bilbao ocurre un ejemplo similar, los grupos más escuchados son Gatibu, En Tol Sarmiento o Vendetta, bandas originarias del País Vasco.

Esta lista demuestra que la música sirve para definir a una sociedad, y que al igual que hay sociedades distintas hay gustos musicales diferentes. Y que el paso de los años cambia el gusto musical al igual que el tiempo renueva las costumbres y tradiciones; pero siempre se seguirá escuchando música.

La música en formato digital está dejando en valores anecdóticos el consumo de música analógica, tan sólo los nostálgicos o amantes del buen sonido sienten el peso de la música a través de un CD, un cassette o un vinilo.

En León ya no queda ninguna tienda que se dedique a la venta en exclusiva música en formato físico, ahora son las plataformas online o la descarga desde la red, en muchos casos de forma «pirata», los sustitutos de estos negocios que ya no se hayan de forma física, solamente se encuentran en el recuerdo de los melómanos.