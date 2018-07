León-Texas, última llamada

Lugar: pabellón del CHF.

Hora: 22.00.

Entradas: 28 euros.

e. gancedo | león

Si escribimos aquí títulos de canciones como Summer Son, Say What You Want o I Don’t Want a Lover, puede que algunos lectores se queden como están, pero si acto seguido deciden teclear esas mismas letras en un buscador y mirar o escuchar los vídeos y melodías que ahí aparecen, muchos reconocerán al instante el pop viajero, honesto, apasionado, sereno y reflexivo de Sharleen Spiteri y los suyos, el grupo Texas, uno de los más icónicos del panorama internacional de todos los tiempos y que hoy, dentro de una intensa gira europea, llega al pabellón CHF de la capital leonesa.

Será la única cita de los escoceses en la comunidad y una de las no demasiadas en España, dentro del tour preparado para dar a conocer su último álbum, Jump on Board, publicado a mediados del año pasado y con el que el grupo nacido en Glasgow en 1986 rompía un periodo de silencio que preocupaba un tanto a sus muchas legiones de fans. La gira les llevó ayer a tocar en La Laboral gijonesa y, tras León, vendrán citas como las de su propia ciudad natal (el 6 de julio), Zaragoza, Sitges, algunas ciudades francesas e inglesas, y capitales europeas como Oslo, Belgrado, Zagreb o Sofía. Para León funcionará a la manera de brillante cierre de sus fiestas patronales, aunque en este caso el evento no sea de índole municipal.

Fundado por Johnny McElhoneen, el grupo debe su nombre a la película de Wim Wenders París, Texas, pero fue ante todo la voz evocadora y cómplice de Spiteri la que, actuando sobre letras llenas de profundidad e intimidad, llevó al grupo a ser reconocido en todas partes. Su primer álbum, Southside (1989), contenía el sencillo I Don’t Want a Lover, que los haría famosos mundialmente. Tras ese debut llegaría una decena de discos, varios de ellos trufados de números uno, una ristra de éxitos que llevó a Spiteri incluso a encarnar algún pequeño papel en el cine. Enfermedades y maternidad hicieron que la banda aflojara el acelerador aunque ahora regresan con su estilo cercano e inigualable, y en un estado de forma que ha sorprendido a los más optimistas.

Las entradas están disponibles en ticketmaster.es, el Gran Café, Halcón Viajes, Carrefour y en la red Ticketmaster a un precio de 28 euros (gastos de distribución no incluidos).