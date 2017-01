León trae la versión barata de los Rolling y AC/DC

verónica viñas | león

Suenan como los Rolling pero resultan infinitamente más baratos. Se llaman The Bond Scott Band y son una de las nueve bandas tributo que desfilarán por León en los próximos meses. Algunos, como Greg Miller, que desembarcará el mes próximo en Espacio Vías, tienen un parecido que asusta con el artista al que imitan; en este caso, Elvis Presley.

Surgieron y se multiplicaron como una ‘plaga’ en los años de la crisis, cuando el gran público no podía pagar lo que cuesta una entrada de grupos como el que lidera Mick Jagger.

Algunas de estas bandas se han unido entre sí para montar grandes giras, de modo que por una entrada se puede escuchar a los ‘primos’ de AC/DC y Kiss en el mismo espectáculo. Espacio Vías acoge el 24 de febrero el Festival León Covers, que reúne a la citada The Bond Scott Band (AC/DC) con ExKissitos (Kiss) y Alfredless Cover Band. Todo un repaso al mejor rock de las últimas décadas. ExKissitos son madrileños pero suenan igual que el grupo neoyorquino de los setenta liderado por Gene Simmons y Paul Stanley.

Greg Miller se ha mimetizado por completo con el personaje de Elvis Presley, del que fue amigo personal y al que dobló en 1995 en la película Leaving Las Vegas, junto a Nicolas Cage. El heredero de ‘El rey’, que se contonea como él y canta casi con la misma voz temas tan emblemáticos como Love me tender y Surrender, recalará en Espacio Vías el 4 de febrero con el espectáculo Elvis vive. Miller está considerado como el mejor imitador del cantante de Tupelo. «Yo lo vi cuatro veces en vivo en las primeras filas y luego nos hicimos muy amigos», ha confesado.

Studio 54 también se apunta al fenómeno de las bandas tributo. El 3 de febrero acoge un concierto de Sugar Stones, un grupo que mezcla el nombre de los Rolling con el célebre tema Brown Sugar. Esta misma sala recibirá el 18 de febrero a Whole Lotta Band, un grupo homenaje a Led Zeppelin. Se trata de un cuarteto formado en Mallorca por músicos consagrados. A León llegan con su recién estrenada gira, Celebration Tour 2017, en la que Juanjo Jones a la guitarra, Titi Bonham como batería, Patricio Plant como vocalista y Dani Page a la guitarra y el violín, recrean los temas de una de las mejores bandas de rock de toda la historia. Repasan auténticos himnos del grupo británico fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, como Rock and Roll, Black Dog, Stairway to Heaven, y Whole Lotta Love, canción que da nombre a esta banda tributo.

El 25 de marzo Espacio Vías acoge The best of rock tribute, un espectáculo que selecciona las mejores canciones de artistas como Tina Turner, Guns N’Roses, Iron Maiden, The Doors, Pink Floyd, Bon Jovi, Aerosmith, Ramones, U2, Radiohead... Se trata de siete cantantes que rescatan el repertorio de grandes figuras del rock.

León también tiene su propia banda tributo, Sound Straits, un quinteto que emula a los Dire Straits que lideraba el mítico Mark Knopfler.