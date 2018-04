León vuelve a tener ‘semana grande’

El Ayuntamiento ha vuelto a optar por el formato de siete días, ‘semana grande’, para el menú principal de las próximas fiestas patronales de San Juan y San Pedro, cuyos conciertos más señeros se dieron ayer a conocer. Propiamente, las fiestas capitalinas se celebrará entre los días 23 y 29 de junio aunque los actos y eventos relacionados con ellas se iniciarán el 16 de ese mes y proseguirán hasta el 2 de julio.

En cuanto a las actuaciones, todas en la plaza Mayor y con acceso gratuito, la Concejalía de Fiestas ha querido ofrecer diversidad en cuanto a estilos y géneros con objeto de hacerlas atractivas a la mayor cantidad y variedad de públicos: así, abrirán el fuego, el día 23, los incombustibles —el adjetivo les va al pelo— Burning, historia viva y explosiva del rock español, y en la misma noche tocarán los no menos históricos Los Rebeldes liderados por Carlos Segarra. Les seguirá, el 25, Marta Sánchez, nunca aupada de los escenarios desde hadce tres décadas pero recientemente en boca de todos por su particular y muy comentada versión del himno de España. Al día siguiente ofrecerá su espectáculo la única representante internacional, la belga Kate Ryan, conocida por sus temas discotequeros, por eje,plo Désenchantée o Je T’adore. El siempre vitalista Francisco Javier Labandón, El Arrebato, tomará el testigo la noche del 26 de junio (Músico de guardia es su último álbum) para que al día siguiente la veteranía punk de los gallegos Siniestro Total convierta la plaza Mayor en ring de boxeo donde combatir a golpe de guitarra la ortodoxia y la mediocridad. Además, los más jóvenes tendrán en el concierto del día 28 de Maldita Nerea la oportunidad de escuchar los sonados éxitos de los artífices de temas como No pide tanto, idiota, Bailarina o El secreto de las tortugas, y la semana grande leonesa cerrará puertas con Iván Ferreiro, cantante con seguidores en todos los segmentos de edad por su independencia, sensibilidad y profundidad en cuanto a letras. Unos conciertos que cuentan con un presupuesto aproximado de 154.000 euros, según ha podido saber este periódico, y que se completan con otros dos llevados a cabo por iniciativa privada, el de Demarco Flamenco el 17 de junio en el Palacio de Deportes y el de los escoceses —y universales— Texas, el 2 de julio en el Pabellón CHF.