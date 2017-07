El leonés que da órdenes a Belén Rueda

Patricia Pérez | león

Néstor López soñaba desde pequeño con parecerse al director español Luis Buñuel, uno de sus referentes. Este leonés, de tan solo 24 años, comenzó a escribir sus primeros guiones cómicos con 17 y dos años más tarde ya se encontraba frente a las cámaras de la cadena Paramount Comedy como monologuista.

El director leonés únicamente lleva dos años dedicándose a tiempo completo al mundo del cine y del teatro y ya ha conseguido trabajar con actores y actrices como Belén Rueda -en el cortometraje El Atraso-, Manolo Zarzo o Jaime Pujol. Además ha sido el ayudante de director de Mariano Barroso. Aunque la cuenta pendiente del director es trabajar con el actor José Sacristán. Además, en cuatro años ha tenido tiempo de montar su propia productora en la capital de España.

Por toda su experiencia, Néstor López considera que en España se puede vivir del cine, aunque «si de verdad te quieres dedicar a esto, es imprescindible no entretenerse con otros trabajos. Es una carrera de fondo», asegura el leonés.

Aunque Néstor siempre tuvo muy claro que quería trabajar en el mundo del cine, hace varios años comenzó a estudiar la carrera de Química en la Universidad de Salamanca al mismo tiempo que se formaba a distancia en cine. Finalmente, abandonó la carrera para prepararse a fondo en la producción de películas en Madrid, donde lleva viviendo cuatro años.

El leonés afirma que su familia siempre le ha apoyado en su sueño de ser cineasta. «En todo momento he contado con el apoyo de mi familia. Esta decisión ha sido más difícil para mí que para ellos».

Néstor es un enamorado de León, sin embargo asegura que entre sus planes futuros no figura regresar a la ciudad. «León tiene un gran potencial, pero aquí nunca se ha apoyado a ningún movimiento cultural. Aunque me pese, actualmente es inviable vivir del cine en una ciudad que no sea Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao», denuncia el director.

Pese a todo ello, Néstor tiene la esperanza de rodar su próximo cortometraje en esta provincia. «No vinculo mis filmes a León todo lo que me gustaría. Ahora estoy trabajando en un proyecto que me gustaría llevar a mi ciudad en 2017 o 2018».

Pese a que Néstor prefiere el cine, en la actualidad es el director audiovisual en la obra de teatro ¡ARREA!, una crítica satírica a la situación actual a la actuación de los políticos españoles.

Lo cierto es que en solo cuatro años, Néstor está cerca de cumplir su sueño y ya ha trabajado en decenas de proyectos cinematográficos.