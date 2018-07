El leonés Leo Harlem protagoniza ‘El mejor verano de mi vida’

efe | madrid

El cómico leonés Leo Harlem regresa a la gran pantalla este fin de semana con El mejor verano de mi vida, una comedia romántica y familiar inspirada en el «cine bienintencionado» de los 90 y que invita a tomarse la vida con humor y con sencillez.

«El humor es la auténtica salud», señaló ayer Harlem (Leonardo González Feliz, Matarrosa del Sil, León, 1962), conocido por sus monólogos cómicos y que en su tercera comedia para el cine interpreta a Curro, un padre separado y con problemas económicos que lucha por darle lo mejor a su hijo.

En este sentido, y al hilo del debate actual sobre los límites del humor y las redes sociales, Harlem cree que mucha gente tiende a hacerse «un problema grave con cualquier cosa y ve una ofensa donde no la hay».

«El límite del humor está en las personas, cuando se es más simple, se tolera menos el humor. Digo simple en el sentido de no tener capacidad de salirse de uno mismo: yo hago chistes de gafas y yo llevo gafas», reflexiona. En todo caso, el humor que propone Dani de la Orden en El mejor verano de mi vida no busca incomodar sino todo lo contrario. «Para mí es una oda a la sencillez en el buen sentido», subraya el director, que cree que el papel protagonista le va a Harlem como anillo al dedo. «Curro es un tío positivo, directo, que no da vueltas para explicar una cosa, es muy terrenal en ese aspecto». «Teníamos libertad para ir incorporando cosas», dice Harlem.