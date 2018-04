El leonés Martín llena Nápoles de porno y violencia

verónica viñas | león

Es carne de cañón de la censura. Y bendita censura, que convirtió a Miguel Ángel Martín en una ‘estrella’ en Italia. Siempre agradece a la Fiscalía de Cremona los servicios prestados. Tras ordenar el secuestro de su obra Psychopathia Sexualis, por inducción al suicidio, homicidio y pedofilia, se consagró como autor maldito, dibujante de culto y artista rebelde. La censura que sufrió —aclara—, a diferencia del secuestro del libro Fariña o el reciente encarcelamiento de raperos, «fue por motivos éticos y estéticos, no ideológicos. Las diatribas de tontos de Villarriba contra bobos de Villabajo no me interesan nada», sentencia.

El artista leonés regresa triunfante una vez más a la feria Comicon de Nápoles, la segunda más importante de Italia después de la que se celebra en Lucca, donde también tiene una cita en octubre. La feria napolitana ha querido rendir tributo a un dibujante que estuvo en su primera edición, hace veinte años, y le dedica una gran retrospectiva, bajo el título Game Over. Expone en la capital de Campania hasta el 1 de mayo nada menos que 80 obras, entre ilustraciones inéditas, páginas de cómic, cartelería y portadas de vinilos, además de merchandising, con sus personajes inconfundibles, pornográficos y violentos. Según la prensa italiana «se presenta al público toda la obra de Martín, para resaltar su estilo elegante y preciso en contraste con los temas duros de sus historias, siempre provocativo y con un corrosivo sentido del humor».

Aparte del Comicon de Nápoles, que en 2003 le otorgó el Gran Premio Attilio Micheluzzi, el dibujante leonés tiene la agenda llena de proyectos. Italia publicará su obra Rubber Flesh, inédita en aquel país; «una orgía de sangre, sexo y carne de plástico quemada», según la prestigiosa revista Jot Down, que eligió esta novela gráfica como uno de los cien tebeos imprescindibles, y que en breve reeditará en España la editorial Reino de Cordelia, con la que el dibujante leonés trabaja habitualmente. Se trata de la primera colaboración de Martín con la mítica revista El Víbora.

Martín, un clásico del cómic en media Europa, que no expone en León desde los años 80, trabaja actualmente en un proyecto estrambótico. Ilustrará los naipes del tarot, como ya hizo para la película Vive y deja morir de la saga James Bond el artista escocés Fergus Hall. «Me interesa más la parte artística que la ocultista», dice. La baraja saldrá a la venta en una caja con un libro de instrucciones y prólogo del dramaturgo español más provocador del último medio siglo, Fernando Arrabal.

En unos meses el italiano Andrea Grieco publicará Out of the brain, uno de los ensayos más completos sobre la obra y la trayectoria del dibujante leonés. Martín se presentará en la influyente feria de Lucca con Cannival Holocaust revisited, el guion de la secuela de la impactante película de los ochenta de Ruggero Deodato, que el leonés ha ilustrado con medio centenar de dibujos.

En septiembre Martín tiene previsto exponer en la ciudad calabresa de Cosenza, donde llevará algunas de las obras que muestra actualmente en Nápoles.