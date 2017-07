Un leonés a la sombra de la Nasa

e. gancedo | león

De Escobar al cielo. Allí, en ese pequeño pueblo de la Tierra de Campos, ha encontrado César Blanco, un leonés apasionado de cuanto rodea al mundo de la astronomía, el mejor lugar para contemplar, estudiar, fotografiar... y extasiarse con la visión del universo nocturno.

Y ha sido allí donde Blanco tomó la imagen que el jueves fue elegida y publicada como foto del día en la página oficial de la Nasa, reconocimiento por el que cada jornada pugnan miles de profesionales, aficionados y observatorios de todo el mundo. Eso sí, no es la primera vez que la labor paciente de este leonés nacido en 1969, trabajador de Antibióticos, recibe el espaldarazo de la más conocida y poderosa agencia espacial: es la sexta ocasión que lo consigue, algo sólo superado en nuestro país, según sus datos, por otro español residente en Estados Unidos.

Pero, ¿qué retrató exactamente César Blanco en esta imagen? Lo que a ojos del neófito sólo parece un fascinante compendio de objetos cósmicos o una inquietante fantasmagoría, lo explica el leonés como un rincón de la constelación de Cefeo, una nebulosa de emisión de hidrógeno también conocida como «nebulosa de la trompa de elefante». «No está realizada en color normal; es decir, no he empleado los habituales filtros de color sino filtros de elementos químicos, de forma que en realidad es una fotografía de la estructura de la nebulosa, de los elementos que la componen», argumenta.

Blanco lleva más de veinte años contemplando y retratando el cosmos. «Antes, con los métodos analógicos, era mucho más complicado y laborioso, la llegada de la tecnología digital lo revolucionó todo; ahora un aficionado puede lograr una calidad que antes no se conseguía ni a nivel profesional», constata. Eso sí, no se trata —en absoluto— de hacer un ‘click’. Esta imagen, por ejemplo, precisó nada menos que de veinte horas de exposición y casi un año de retoque y de procesado. «Son muchas horas y muchas tomas... el proceso es complejo», destaca.

Y tampoco ha sido la Nasa la única entidad en reconocer su pasión y talento. César Blanco ha publicado imágenes en la revista Sky and Telescope, decana a nivel mundial, en el DLR (Centro Aeroespacial Alemán), y el año pasado ganó el primer premio del Concurso de Astrofotografía convocado por el observatorio de Calar Alto (Almería), el mayor de la Europa Continental, siendo invitado a tres inolvidables días de observaciones junto a astrónomos profesionales. Para dar fe del nivel al que ha alcanzado basta recordar que, para conmemorar el 20 aniversario de la Picture of the Day de la Nasa, la agencia eligió 36 fotografías señeras: 20 de observatorios de todo el mundo, 15 de astrofotógrafos sobre todo americanos... y una de César Blanco.

Y aunque en Escobar encuentre los horizontes límpidos que necesita, recuerda que en todo León «tenemos muy buen cielo nocturno, basta con alejarse un poco de la ciudad», algo que merecería un observatorio de mayor realce e incluso un planetario. «Cuando explicas estas fotos y todo lo que muestran, la gente se apasiona. Es algo que engancha», concluye quien sigue mostrando sus capturas en www.cieloprofundo.com.