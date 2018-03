La leonesa que compró ‘Presos políticos’

verónica viñas | león

Prefiere el segundo plano y pasar desapercibida. Sin embargo, la leonesa Camino Quiroga, notaria de profesión, afincada en Cataluña desde hace 18 años y casada con el periodista y socio de Mediapro Tatxo Benet, ha visto cómo su nombre aparecía en algunos medios de comunicación al haber adquirido su marido la polémica obra Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra y descolgada de Arco porque muestra 24 retratos pixelados, entre otros de Oriol Junqueras y los ‘Jordis’.

Lo cierto es que Benet compró la pieza que vendía la galerista Helga de Alvear por menos de 80.000 euros antes de que Ifema pidiera su retirada. Quiroga afirma que su marido es un apasionado del arte moderno, afición que comparten, y le encantó cuando éste le comunicó que había adquirido la obra. La sorpresa de ambos fue cuando luego un amigo les comunicó que la habían retirado. Quiroga cree que «el arte es un medio de expresión del talento humano».

Se ofrece obra para museo

Ante la asombrosa retirada, Tatxo Benet decidió que pudiera ser vista y por ello cumplir la voluntad del artista al exponerla. «La pongo a disposición de cualquier galería de arte o museo de toda España que la quiera exponer», anunció Benet, quien en declaraciones a TV3 afirmó que «es un escándalo monumental que a estas alturas del sigo XXI se pueda coartar la libertad de expresión y artística».

Camino Quiroga ha opinado publicamente que «el arte debería estar por encima de las ideologías políticas».

A la notaria leonesa, que también estudió la carrera de piano y se confiesa una apasionada del jazz, le han colgado «etiquetas» con las que se siente muy incómoda. Afirma que ella y su marido representan «la realidad y la normalidad en el mundo catalán. Él es catalanista. Yo soy de León y no he sido jamás independentista. Tenemos amigos que son súper independentistas y otros que son súper españolistas y no pasa nada. Todos salimos juntos. Yo no conozco familias que se hayan enfadado o amigos que hayan dejado de serlo por este tema. Es la riqueza cultural que tiene Cataluña, donde siempre se ha convivido con distintas orientaciones», asegura. Por ello, manifiesta estar sorprendida con la visión sesgada que los grandes medios de comunicación nacionales ofrecen de la ‘cuestión catalana’.

Libertad de expresión

«Todas las partes deberían hacer un esfuerzo para convertir esta disputa en una oportunidad tanto para España como para Cataluña, porque yo creo que España debe ser capaz de encontrar la manera de que Cataluña se sienta a gusto y siga aportando al resto de España todo lo que ha aportado en cultura, en economía, en progreso y en modernidad durante los últimos siglos. Se han de tender puentes», dice.

La obra de Serra que ha abierto un ácido debate sobre la libertad de expresión, va a ser expuesta en el Museo de Lleida, ciudad de la que es oriundo Benet, a partir del miércoles. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona será la siguiente escala.

Camino Quiroga, que estudió Derecho en León y cuyo primer trabajo fue en la Costa da Morte, ha sido notaria posteriormente también en Madrid, Begur (Gerona) y ahora en el centro de Barcelona.

Hija de una conocida empresaria de esta ciudad, se siente gallega por raíces familiares y leonesa por nacimiento. Confiesa que le encanta pasear por las calles de León y comer pinchos e irse de vinos por el Barrio Húmedo o la Pícara Justina. Pero, sobre todo, le gusta el color azul del cielo leonés, «que no he encontrado en ningún otro lugar del mundo».