La leonesa nominada a los Goya: «Trueba es uno de los grandes»

e. gancedo | león

El próximo 4 de febrero, la leonesa Pilar Robla Ucieda tendrá que componer esa difícil cara de circunstancias que suele ser común a los cuatro finalistas de los premios Goya de cada categoría, en los tensos segundos que transcurren inmediatamente antes de darse a conocer el ganador. Enfrente tendrá a los directores de producción de Un monstruo viene a verme, El hombre de las mil caras y Los últimos de Filipinas. Ella opta por su trabajo al frente de la logística de La reina de España, pero el hecho de la nominación ya le llena de felicidad, ya se siente plenamente ‘goyarizada’. «La verdad es que estoy muy contenta. Un reconocimiento del propio sector a la labor que uno desempeña siempre es una gran alegría», comentó al Diario.

Robla, que ya optó al Goya a la mejor Dirección de Producción en 2003 con Al sur de Granada, de Fernando Colomo, se siente verdaderamente satisfecha por su trabajo en la película que dirigió Fernando Trueba y protagonizó Penélope Cruz. «Al fin y al cabo lo que se está reconociendo también es el trabajo de todo un equipo. Había mucho talento, jefes de departamento muy creativos y muy preparados. Lo cierto es que La reina de España tiene muy buena factura en todo su conjunto».

Filmografía «impecable»

Preguntada por la campaña lanzada contra la película por las declaraciones de Trueba en septiembre de 2015 respecto a que nunca se había sentido español («ni cinco minutos de mi vida», había precisado), al entregarle el Premio Nacional de Cinematografía, Robla tiene muy clara su postura: «Quien conozca a Fernando será consiente de que la interpretación que se ha hecho de esas desafortunadas palabras no puede estar más lejos de la realidad. En cualquier caso pidió perdón, y repetidas veces, por ello, aunque parece que no fue suficiente. Fernando es una excelente persona, con muchísimo talento y con una filmografía impecable que ha defendido nuestra cultura dentro y fuera de nuestras fronteras. Es uno de los grandes».

«Independiente de eso —continuó—, hacer una campaña contra una obra es un sinsentido. La obra tiene luz propia. Te gustará o no, te identificarás con ella o no, la disfrutarás o no, es un ser en sí mismo. Tratar de juzgar una obra por su autor resulta un completo absurdo».

Pilar Robla, cuya impronta también llevan cintas como La playa de los galgos, de Mario Camus; La posibilidad de una isla, del escritor francés Michel Houellebecq; La banda Picasso, también de Colomo; series como Dime que me quieres y hasta las galas de los Goya de 2010 y 2011, no ha parado últimamente de trabajar; por ejemplo, también se responsabilizó de la producción de Kiki, de Paco León, y de La noche en que mi padre mató a mi madre, de Inés París. A juicio de Robla, el secreto para no dejar de trabajar en este delicado sector pasa «por que te apasione tu trabajo por encima de todo y que seas capaz de disfrutarlo día a día aún a pesar de los inconvenientes que supone para conciliar con una familia...». La también vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual mantiene que hacer lo que a uno le gusta «es el mejor regalo que te puede ofrecer la vida».

Y con respecto a si, desde su privilegiada atalaya, percibe una mayor alegría o al menos un alejamiento de la crisis en el cine español, contesta que sí parece «que estamos conectando mucho más con el publico en estos dos últimos años, y eso es muy bueno. Intentar lo intentamos, pero no siempre acertamos. En eso consiste el arte, claro. Si existiese la fórmula mágica, los bancos serían los productores. Y no es precisamente el caso».

«Nuestra cultura es algo que debemos defender siempre, es lo que somos, lo que nos diferencia y nos hace únicos. Las crisis vienen dadas por temas financieros, normalmente unidos a políticas poco acertadas, pero no por falta de talento. El cine español es muy admirado fuera de España. Tenemos grandes directores, grandes técnicos y grandes proveedores, si las políticas acompañan —y deben de hacerlo—, no hay razones para estar en crisis».

Un fotograma de ‘La reina de España’, de cuya dirección de producción se responsabilizó Robla, que también trabajó en el rodaje de ‘Kiki’. DL