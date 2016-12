Llegan ‘los otros’ Dire Straits

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 21.00.

Entradas: 27 y 32 euros.

dl | león

Suenan Sultan of swing y Money for nothing pero no es Mark Knopfler. Son Brothers in Band, la banda que los Dire Straits creyeron que eran ellos mismos.

Los fans del grupo volverán a escuchar sus temas inolvidables esta noche en el Auditorio, aunque no han vuelto a reunirse. Brothers in Band es el único grupo tributo de la banda británica que puede presumir de haber sorprendido a los propios músicos de los Straits.Más de dos horas de rock clásico en estado puro, con temazos como Money for Nothing, Walk of Life, Brothers in Arms...

Y es que Brothers in Band recrean al detalle los conciertos de los mejores Straits, desde el timbre de voz, los punteos o los modelos de guitarras del cantante, Óscar Rosende —más conocido como el Knopfler gallego— hasta los míticos solos de la banda, pasando por la formación de nueve músicos en el escenario (dos guitarras, bajo, batería, dos teclados, percusión, saxo y steel guitar), la misma que llevaron en 1991 los Straits en su última y memorable gira On The Night, uno de los mejores directos de la historia del rock.

Guy Fletcher, teclista habitual de Knopfler en los últimos años, al escuchar el ensayo en directo de Brothers in Band durante un festival en el que coincidieron en Granada en 2008, creyó que se trataba de una grabación original de Knopfler, por lo que felicitó personalmente a los músicos gallegos, tal y como Fletcher relató después en su web.

Brothers in Band ha recorrido en los últimos años algunas de las salas más emblemáticas del país, como Antzokia de Bilbao, “Custom” de Sevilla, Teatro Rosalía de Castro de La Coruña o la Sala Heineken de Madrid. Hoy desembarcan en León.