Una locomotora de baile llamada Trash-Tornados

Lugar: pub Babylon (Santa Cruz, 10).

Hora: 22.00.

Entradas: 10 euros en taquilla.

pacho rodríguez | león

Podrían ser la banda sonora asturiana de los locos, o no, años 20 que vendrán. O la orquesta de un Titanic que no tiene por qué hundirse. O, simplemente, Trash-Tornados. Una locomotora de swing y rocanrol años 50 que echa humo rockabilly con estética pero con enjundia. No son una foto. Este revival está muy vivo. Y ellos han vuelto como respuesta a una tendencia que cumplen muchas bandas actuales de aquí e internacionales, y que coinciden sin orden, pero con concierto, en una idea madre: el futuro, que sea como sea, pero que nos pille bailando. Seguro que en muchos escenarios estará pasando hoy, pero, en León, el lugar es el Babylon del Barrio Húmedo, cuando a partir de las 22.00 horas salten a las tablas Bobby González, guitarra y voz; Kiko Flores, saxo; Pablo Souto, contrabajo, y Pibli González, batería.

El salto cualitativo de todo esto lo dan Trash-Tornados cuando lo que proponen se plantea con las compuertas abiertas. Y no se trata de un ejercicio para público con pedigree o tupé, sino con vocación generalista para todos los amantes de la buena música. De eso hay en su último disco, Voodoo Girl, grabado a toda máquina del tirón o a lo sumo con un par de tomas, suficientes para que la calidad y lo instantáneo pasen a formar parte de los surcos de este elepé de ocho canciones de producción propia.

Y con un contenido que se traduce en los temas universales de lo que otro rocanrolero de postín, como el Coronas Fernando Pardo, define como obligación: «El rocanrol ha de ser sexy». El resto, por aquello del origen, es el sueño americano compartido o aplazado, el desengaño a toda velocidad, el blues, o la euforia de tres acordes bien tocados que, parece mentira, llevan setenta años girando en las cabezas de músicos de todo el mundo y siempre, como fuente inagotable, desembocan en una nueva canción.

Trash-Tornados imponen la ley del baile y, como ellos mismos parecen reivindicar, desde Mieres, también. Lejos de etiquetas, los asturianos cruzan Pajares para inundar la ciudad de rocanrol esencial.