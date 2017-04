«Los concejos son la herencia más valiosa del Reino de León»

e. gANCEDO | LEÓN

Huyendo de la simple avalancha de datos y fechas, de las glorias propagandísticas y de las síntesis que son copia de copia, Ricardo Chao acaba de entregar a las librerías Historia de los reyes de León (editorial Rimpego), un volumen ante todo diferente —e inmensamente documentado— para comprender una entidad política clave en la historia de España. Chao, historiador especializado en el tema y autor de Alfonso VI de León y su reino y de El encargo del rey, entre otros títulos, considera a ésta su obra «más completa».

—Se han publicado varios libros sobre el reino y los reyes de León. ¿Qué tiene o aporta éste que no hagan los otros?

—En los últimos años se han publicado algunos libros sobre este tema con mayor o menor fortuna, pero éste creo que tiene de especial que está escrito por un historiador y medievalista con ánimo divulgativo, y además con un gran trabajo de investigación detrás. Es decir, trato de dar una visión de conjunto, pero aportando además muchos datos nuevos.

—¿Cómo ha sido el proceso de investigación, documentación y escritura? ¿De qué fuentes ha echado mano?

—Han sido tres años y pico de duro trabajo. En total consulté casi 250 referencias entre libros y artículos. Lo sé porque fui muy puntilloso a la hora de apuntarlos, y figuran todos en la amplia bibliografía. De todas formas he tratado de evitar las obras generalistas y centrarme en la fuentes primarias como crónicas, documentos, monedas, etc. En cuanto a las crónicas, consulté todas las cristianas de la época (las de Alfonso III, la mal llamada Silense, la Najerense, etc.), pero también he prestado atención a las musulmanas, y a las realizadas fuera de nuestro país (francesas, inglesas, noruegas...).

—Siempre se ha distinguido por el estudio, divulgación y defensa de la historia y valores del Reino de León. ¿Es este ‘su’ libro, el libro de su vida?

—Desde luego es el que más tiempo y trabajo me ha llevado. Lo considero compendio y ampliación de casi todas mis investigaciones desde que decidí especializarme en el tema. No se puede opinar sobre el futuro pero de momento es el más completo de todos mis libros.

—Quizá lo que más sorprenda al lector, en un primer momento, sea la inclusión de todos los reyes asturianos y de un Juan I muy poco conocido. ¿A qué se debe? ¿Y quién fue ese ‘ultimísimo’ rey de León?

—La división entre reino de Asturias y reino de León siempre ha sido muy artificial: en el 910 lo único que cambia es la capitalidad del reino, pero los monarcas, las instituciones, etc. van a seguir siendo los mismos. Las crónicas ni siquiera mencionan el cambio. Durante muchos siglos esto se vio así, y ello explica, por ejemplo, que el Arco de la Cárcel esté presidido por una escultura del rey Pelayo con un escudo de León. El nombre del reino es lo de menos, aunque dedico un espacio en la obra para explicar su evolución. En cuanto a Juan, fue un hijo de Alfonso X que, aprovechando las disensiones de finales del siglo XIII, se proclamó y coronó rey de León, reinando desde 1296 a 1300, y acuñando moneda, emitiendo documentos, etc. Es un hecho que recogen hasta cronistas ingleses de la época.

—Otro elemento singular, habitualmente poco presente en este tipo de obras, es la información sobre la especificidad lingüística leonesa. ¿Por qué es importante ese aspecto?

—He investigado los documentos en leonés del siglo XIII conservados en San Isidoro, y me parece muy injusto el olvido que hay sobre este particular. Aunque no debería extrañarnos, ya que sigue pasando lo mismo en el presente. El leonés o asturleonés actual me apasiona, pero mi interés en esta lengua nació precisamente consultando los documentos medievales. Fue la lengua en la que se escribieron las leyes de todo el reino, la pena es que se empezara a plasmar por escrito a partir de la pérdida de su independencia.

—¿Qué aspectos del Reino de León siguen presentes, hoy?

—Hay muchos, y también hago un repaso al final del libro. Por ejemplo tenemos la heráldica, tanto a nivel estatal como autonómico y provincial. Pero en mi opinión la herencia más importante son los concejos, que a pesar de haber sido desvirtuados en las actuales juntas vecinales siguen siendo un valioso ejemplo de democracia directa. Me resulta curioso que un elemento de nuestro pasado más remoto pueda convertirse en referencia para nuestro presente y futuro.

—¿Por qué razones la historia de este reino, a pesar de haber sido crucial para el devenir de España, es hoy tan desconocida, está tan arrinconada?

—Porque en este país tenemos la fea costumbre de volcar y proyectar las demarcaciones administrativas del presente hacia el pasado. Y en el presente León pinta bien poco, y sólo es conocida como ciudad, apenas provincia, y como una especie de apellido de una comunidad autónoma. Me he encontrado gente en otros lugares que no se creía que hubiera existido un reino de León. Lo que no me parece muy raro, viendo que incluso algunos leoneses lo ignoran.