«Los noventa fueron una movida sin nombre, una movida olvidada»

Lugar: librería Sputnik (Legión VII, 3).

Hora: 20.15.

E. GANCEDO | LEÓN

«... son los viejos los que lo tienen todo: la guita y el poder. Ni siquiera nos han dejado la rebeldía: ya la agotaron todos los putos marxistas y los putos jipis de su época. Pienso en responderle que justamente lo que nos falta es algo por lo que o contra lo que luchar. Pero paso de discutir con él». Puede ser que en ese párrafo de Historias del Kronen quede destilado el hollejo último de un libro descarnado, consternador y generacional, bandera de tinta y papel del nihilismo atroz de los noventa, una novela que ahora cumple 25 años y cuya edición conmemorativa, a cargo del sello Bala Perdida, presenta hoy José Ángel Mañas en la librería Sputnik de León junto a Ciudad rayada, otro retablo coral de personajes callejeros, escabrosos, carcomidos por adicciones y obsesiones.

—¿Cómo cree que ha envejecido ‘Historias del Kronen’? ¿Qué siente cuando lo relee, qué le viene a la cabeza?

—Esa ha sido una de las grandes sorpresas de la reedición, el darme cuenta de que la novela seguía muy viva en la memoria de la gente y que, encima, ha envejecido extraordinariamente bien. Los nuevos lectores, gente joven que no vivió el auge de Kronen, la está leyendo como si sucediera, prácticamente, ahora mismo. Les funciona y les sigue indignando el personaje. Yo, cuando la releo, lo hago siempre con aprensión. Me digo: «A ver qué escribía este chavalín (yo tenía veinte años entonces) en aquella época». Y al final me sorprende, para bien, y digo: «Pues no lo hacía tan mal». Vamos, que hay peores primeras novelas.

—¿Qué ha sido de Carlos y de Roberto? ¿Le visitan asiduamente, se los suele imaginar?

—Me lo preguntan mucho. Y es posible que en algún momento me lance a ello. Pero por el momento, chitón absoluto. Top secret. No quiero que la inspiración se me escape por la boca.

—¿Cree que ‘Historias del Kronen’ habría causado menos impacto si hubiera elegido un estilo distinto, no tan directo? ¿Y cómo es posible que a estas alturas se siga criticando esa forma de escribir?

—Yo creo que sí habría causado menos impacto. La crudeza de la dicción, la procacidad, la provocación verbal, la agresividad, el argot... Es más de la mitad del encanto de la novela. Es difícil concebir Kronen sin eso. Yo creo que, con el tiempo, la gente va entendiendo que lo importante en el arte no son los medios sino lo que se hace con esos medios. Pero hay estilos que se entienden muy bien en el mundo de la música y la pintura pero menos en la literatura.

—¿Cómo nacen, de dónde brotan, las historias de ‘Ciudad rayada’? Estos personajes, ¿son puro fruto de su imaginación o existen realmente?

—Todo está basado en un chavalito de diecisiete años que conocí cuando tuve un bar con un amigo. Era un tipo muy especial, que cuando entraba lo revolucionaba todo. Traía una mochilita y un día me enteré que dentro llevaba una pistola y que toda aquella excitación que provocaba se debía a que, con su edad, era camello de cocaína... El chico me interesó, empezamos a conversar, y a partir de ahí surgió el personaje de Káiser.

—A lo mejor la literatura no está solo en nazis y en cátaros, también en el yonki de la esquina, ¿no? ¿Es más difícil escribir sobre lo que uno tiene debajo de casa (o en casa)?

—Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quieres ser universal?, decía Faulkner, háblame de tu pueblo. El problema es que mucha gente no es capaz de ver lo que tiene delante de las narices. Es una cuestión de hipermetropía.

—¿Le molesta que todo el mundo haya ‘grapado’ su nombre y al Kronen, solo al Kronen?

—No, qué va. Le estoy muy agradecido. Es mi novela más conocida, mi buque insignia. Las demás van detrás.

—¿Qué tuvo de diferente y de propio la década de los 90? ¿Qué demonios pasó entonces?

—Fue un momento de intensidad vital y creativa. Fue una nueva movida, una movida sin nombre. Una movida olvidada. Bonita, nostálgica, intensa, cruda. Fue la vida. Uno siempre es de la época en la que fue joven y yo fui joven en esos años. Siempre llevaré los noventa dentro. Soy carne y espíritu noventero.