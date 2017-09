Love of Lesbian: el rayo musical que no cesa

La legión de seguidores que la banda catalana Love of Lesbian tiene en León y geografías cercanas acudió ayer al pabellón del CHF como un solo hombre para escuchar los temas que componen su último disco, el muy lírico El poeta Halley. Santi Balmes y los suyos cantaron e hicieron cantar a voz en grito temas como Cuando no me ves, Incapacidad Moral Transitoria, El Yin y el Yen, Los males pasajeros o El ciclo lunar de Halley Star. | dl