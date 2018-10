Love of Lesbian trae ‘Espejos y espejismos’

El 18 de enero el Auditorio Ciudad de León recibe a Love of Lesbian, con Espejos y espejismos, un espectáculo que no es una obra de teatro ni un musical. Podría ser definido como un concierto teatralizado, basado en el repertorio más ensoñador del cancionero de Love of Lesbian. La puesta en escena de E&E será reactualizada e incorporará algunos temas de El poeta Halley aunque conservará su mágica y minimal esencia. Las entradas ya están a la venta por 35 y 40 euros.