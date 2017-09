«Lucho contra la homogeneización del ser humano»

Lugar: Palacio del Conde Luna.

Hora: 20.15.

e. gancedo | león

«El camino y sus vicisitudes./ La primitiva concesión del peregrino./ Si ves un cordero ensangrentado en la senda,/ ayúdale./ Se levantará la piedra,/ se levantará su discurso de luz». Es un fragmento de Camino, poema integrante de El abrazo contrario, nuevo libro del poeta, columnista del Diario y gestor cultural Rafael Saravia después de un lustro de reposo y rearme creativo. Editado por el sello Bartleby, Saravia lo presenta hoy en el Palacio del Conde Luna junto a Antonio Gamoneda —autor de su frontispicio— y Juan Carlos Pajares.

Un «canto a la lucha y a la esperanza» a través de «la palabra activa», y unos versos que «abrazan movimientos contrarios a la homogeneización del ser humano», según destacó el autor. Además de temas afines a su escritura anterior, como la conciencia social, la hermenéutica y el amor, la poesía de Saravia se enriquece ahora con una toma de conciencia «por los materiales naturales que nos conforman, ecosistema a conservar por parte del hombre». Preguntado, en una entrevista reciente, por sus fuentes de inspiración, Saravia respondía que éstas nacen «de lo humano, lo vivido, lo soñado y lo reflexionado». «Leer a Ciorán, Benjamin, Sartre, Thoureau, Heidegger, Celan, Zizek y un buen puñado de compañeros actuales me hacen generar una noción de lo humano más real y combativa —explicaba—. Tal vez por eso, por el conocimiento que me generan sus trabajos, mis poemas se alimentan de desolación para generar la rabia y la atención necesarias para anhelar un cambio. La esperanza es siempre lo que diferencia al ser humano».

Compromiso y acción

Además, en lo que respecta a las principales claves que hacen girar este nuevo poemario, argumentaba Rafael Saravia que ante él fueron surgiendo «nuevas vías de indagación que me han aportado un conocimiento particular de mí mismo y también de mi entorno». «La conciencia cívica, su acción política y el amor y sus convulsiones están muy presentes, claro, pero he iniciado una nueva búsqueda, ligada al individuo y a la naturaleza, que genera un músculo nuevo en mi escritura y de la cual veo ánimo de ampliar».

También tuvo Saravia palabras de agradecimiento para el premio Cervantes Antonio Gamoneda, autor del prólogo. «Es uno de los referentes en mis lecturas de todos los tiempos —decía—. Ha sido junto a Vallejo, Claudio o Valente un pilar que soporta mucho de lo que yo entiendo por escritura total. El hecho de conocerle, de compartir inquietudes y de abrazar una amistad con él ha supuesto algo importantísimo para mí. Su frontispicio es un regalo que en toda su sencillez y entrega me enriquece y emociona a partes iguales. Muestra la gran generosidad de Antonio y su espíritu combativo a pesar de —o precisamente por— la ironía y sus fronteras».