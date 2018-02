Hasta luego Fermín

Con frecuencia, pero también cuando menos lo espero, se me aparecen algunos amigos. Uno de ellos me cede hoy este comienzo de columna —realmente es el comienzo de uno de sus brillantes cuentos de La soledad del farero y otras historias fulgurantes— y me ayudan a digerir de otra manera este mal trago de lo que supone desaparecer, al menos en lo que se refiere a lo físico y su innegable emotividad.

A los desaparecidos hay maneras de rescatarlos, incluso cuando a ellos poco les importase al respecto. Pero es, muchas veces, una necesidad de los que nos encontramos tener cerca a ciertos desaparecidos que han hecho posible entender la belleza del mundo de una manera más limpia, más entrañable, más necesaria en su modo de configurar la destreza de los días felices.

Tal vez por esto, sea en parte un acto de egoísmo atroz no querer dejarte desaparecer querido Fermín. No dejar que el descanso te sea como reconocimiento del azaroso tránsito que la vida —injusta en nuestra comprensión de lo justo— te quiso ofrecer. Me niego a despedirme del todo, a dejarte como desaparecido en un recodo de la memoria, pues creo que en la distancia no siempre hay olvido pero sí un poquito de abono para ello.

Querido Fermín, lo injusto me sigue pesando como cuando tenía diecisiete años. La reacción ya no es la misma, pero la rabia, aunque sea con más calma o resignación —no siempre lo es— sigue perenne en mi egoísta conducta de hombre que sigue creyendo en la justicia como eje vertebrador de nuestra verdad. Por eso me sigue doliendo demasiado cuando lo injusto se impone en ciertos casos cercanos, como tu marcha querido Fermín, como tu tremendamente injusta marcha de este lugar que requería de ti para justificarse todavía muchos años más. Porque tú hacías vida en cada apariencia, en cada rasgo de tu mirada poblana que sabía cultivar la fatalidad como ingrediente picantoso y socarrón que alimentaba y saciaba a partes iguales los malos tragos.

Tú eras el buen beber y su necesidad. Eras y eres el espacio necesario para el brindis y la celebración de la magia en tiempos de demasiada fealdad. Por eso me niego querido Fermín. Aunque ya nos hubieses advertido. Aunque tu brillantez fuese un adelanto al cotidano decaer de esa estirpe de contadores que al hacerlo, al contar desde su rincón extraño de tierra prohibida, sacian de la catástrofe al resto del mundo por una o dos décadas de fascinante alegría. O al menos por unas horas, que es lo mismo que hablar de eternidad. Te adelantabas con el poder de lo inmortal en tus versos. En este momento comprendo: «Ahora mis ramas añoran la compañía del cadáver./ Acaso era mi vida/ la que pendía de aquellos huesos». Pero sigo cabreado con la idea de adiós. Porque sabes que no.

Sabes que jamás serás un desaparecido si no te decimos adiós. La despedida es un acto bidireccional, y somos legión los que nos asentamos en la necesidad, la verdadera y dolorosa necesidad, de decirte hasta luego, jamás adiós querido amigo.