El Lute en versión leonesa

Quinqui, preso, forajido, escritor, padre, marido… todo eso y mucho más es Eleuterio Sánchez, el Lute, el fugitivo más famoso de España «No creo en absoluto en la libertad del hombre». Quien afirma esto no es un académico, ni un filósofo, sino un hombre que ha sido nómada y que consiguió escribir sus memorias escondido en las alcantarillas de Sevilla, donde a la luz de un quinqué, agazapado, esperando a que le matasen, redactó su historia. ¿Quién le iba a decir a él, el más pobre entre los pobres, el más quinqui, el más desdichado, que lograría sortear el analfabetismo e incluso cursar estudios universitarios?

¿Quién le iba a decir a él que su libro se convertiría en un éxito de ventas, y que este, su mayor golpe de suerte en la vida, sería arruinado por la que entonces fue su amante, una suiza de clase alta, privilegiada y caprichosa? En la vida de Eleuterio subyace la reciente historia de España, una historia de superación y de profundos cambios, una página de nuestra historia que hoy, más que nunca, no conviene olvidar.

El Festival de Cine y Televisión Reino de León rescata este personaje a través del documental Eleuterio Sánchez contra el Lute, del director leonés Luis Alajejos. El filme se proyectará en en Teatro San Francisco, dentro del Festival de Cine Reino de León, tras un intenso fin de semana de proyecciones en el Museo Botines.

No será el único título leonés de la jornada. También se proyectarán More than a barbershop, de Fernando Otero y Xandru Fernández; Llionés, de Senabria al Rebollal, de María López y Álvaro Antona; y Asmita, buscando la normalidad, de Richard Le Manz, Álvaro F. Regúlez y Óscar Calzado. Todos ellos estarán presentes para presentar sus obras a partir de las 18.30 horas.

A continuación, la sección oficial de Documentales empezará a las 20.00 horas con Eleuterio Sánchez contra el lute, seguido por The Mauritania railway: backbone of the Sahara, de MacGregor; Gaza, de Julio Pérez del Campo y Carles Bover; y Neetu, de Carlos Caro.

Venganza al matrato animal

Por último, Conducta animal de Miguel Romer, de la sección oficial de Largometrajes, se proyectará a las 22.00 horas en el mismo sitio para terminar con la jornada. Los productores ejecutivos de dicha obra, Alejandro Herrero y Héctor Beítez, asistirán a la sala y presentarán la película antes de visionarla.

Protagonizada por Adrián Lastra, Lluvia Rojo, Jordi Sánchez y Alex O’Doguerty, Conducta animal narra la historia de Emma, una cocinera vegana que vive en el extranjero y que se ve obligada a volver a España para enfrentarse con la realidad que aquí se vive. Tras entrar en contacto con una protectora de animales, decide llevar a cabo una dura y sanguinaria venganza contra unos maltratadores de animales. Conducta animal es una película que pretende lanzar un mensaje animalista y concienciar a la sociedad de los derechos que deben tener todos los animales de vivir en paz y no ser maltratados ni torturados

Las entradas para las proyecciones del Teatro San Francisco se pueden adquirir en la taquilla de la sala a un precio simbólico de 2 euros.