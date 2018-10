El magisterio de Luna Borge, hoy en León

Lugar: Biblioteca Municipal Padre Isla.

Hora: 19.30.

La Biblioteca Municipal Padre Isla, en el número 53 de la avenida homónima, acoge hoy la presentación del libro Pasos al atardecer, del autor leonés José Luna Borge, que estará acompañado por el también escritor y fiscal de menores Avelino Fierro.



La obra, presentada en forma de diario, pretende presentar «la realidad más turbulenta y desorganizada» del ser humano. «¿Por qué nosotros, los que escribimos diarios, nos hostigamos de esta manera?



¿Tenemos la amenaza constante de la recaída, el impulso de manipular y ocultar? ¿Hay aspectos de nuestras vidas —cosas que hacemos, sentimos y pensamos— que no nos atrevemos a confesar, ni siquiera a nosotros mismos, ni siquiera en la intimidad absoluta de lo que en privado consignamos? En cualquier caso, estoy seguro de que prometí decir la verdad, toda la verdad, etcétera, etcétera, y pienso que estas páginas me confirmarán en esa empresa. A veces me he comportado bien y otras no tanto, pero he resistido todos los intentos de presentarme bajo una luz más favorable», apuntó el escritor.

José Luna Borge nació en la villa de Sahagún en 1952 y es autor de los libros de poemas Las buenas costumbres (1989), Desconocidos (1997), Poemas y notas (1999), Los días inciertos (2003) y Reloj de melancólicos (2016).



Como ensayista, crítico literario y antólogo ha editado La generación poética del 70 (1991), Bazar de lecturas (1999), La obra literaria de Víctor Botas (1995) y Alzar el vuelo: Antología de la joven poesía sevillana (2006). Ha publicado también cuatro entregas de su diario Veleta de la curiosidad: Pasos en la niebla (2001), Pasos en la nieve (2002), Pasos en el agua (2004) y Pasos en la arena (2012). Ha dirigido el suplemento de cultura La Mirada de El Correo de Andalucía y también El mirador de los vientos: Revista de Literatura y Arte.