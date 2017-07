Manuel Vilas trae ‘América’ hasta León

Lugar: Gran Café. Calle Cervantes, 9.

Hora: 20.30.

dl | León

El escritor aragonés Manuel Vilas presenta hoy en León su última novela, América, en el Gran Café. El autor estará acompañado por la escritora leonesa Ana Merino. América es el resultado de un viaje y de una ensoñación. Un relato asombrado por una inmensa vastedad de una nación, los Estados Unidos, que tiene las proporciones de un planeta entero en el que todo cabe.

América es la representación de un espacio mítico; contradictorio, hermoso y siempre excesivo. El viaje de Manuel Vilas por este espacio es una deriva sentimental y alucinada por ciudades a las que no va nadie o a las que va todo el mundo, moteles fantasma, autopistas infinitas. Y es también un viaje de la memoria por el que desfilan cantantes de rock, escritores, artistas, iconos del Pop, viejas glorias olvidadas o los Simpson como metáfora de la nueva American Way of Life. La mirada poética de Manuel Vilas guía al lector por las páginas de América y anticipa la llegada al poder de un personaje tan irreal como su nuevo presidente Donald Trump. Porque nadie sabe hacia dónde caminan los Estados Unidos, porque nadie sabe hacia donde camina la vida política en la tierra.

América no es una nación, América es un territorio, una ambición, un anhelo. Pero por encima de todo, América sigue siendo lo inesperado, el espacio en el que todo es posible. Todo, incluso la llegada al despacho que acumula más poder del planeta de un personaje tan irreal como Donald Trump. Manuel Vilas retrata en América la nación que nadie ve, esa de la que nadie habla, que esconde una poesía y una épica a caballo entre la tragedia y el humor.

Vilas publicó el año pasado su Poesía Completa (1980-2015) y es autor de las novelas España (2008), Aire nuestro (2009), Los inmortales (2012) y El luminoso regalo (2013).

En 2015 editó el libro de relatos Setecientos millones de rinocerontes. Es autor de la biografía novelada Lou Reed era español (2016). Actualmente, vive entre Madrid y Iowa. «He visto a grandes desesperados en Estados Unidos, tipos en la calle, rebosando miseria, emperadores de la basura, y tenían estilo. No es lo mismo estar desesperado en Estados Unidos que estarlo en cualquier otra parte del planeta: tal vez ese sea el tema de este libro. Dedico este libro a todos los desesperados estadounidenses. A su estilo. Porque tenían estilo… Este libro es también autobiográfi co y cuenta mis viajes por muchas ciudades norteamericanas. Entonces , dedico este libro a mi desesperación americana…». confiesa.