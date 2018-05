Una máquina nipona de bailar

Lugar: El Gran Café.

Hora: 22.00.

Entradas: 12 euros en taquilla.

Los considerados «reyes del Rhythm n’ Beat nipón», ya conocidos en León por su participación en ediciones anteriores del festival Purple Weekend entre otras cosas, regresan esta noche al Gran Café de la calle Cervantes para presentar su disco Operation The Beat (Majestic Sound Records).



Tal y como recordaron los organizadores, The Neatbeats son, a buen seguro, «la mejor banda de Mersey Beat del planeta. Formados en 1997 en Osaka, llevan publicados hasta la fecha ocho discos y no son unos recién llegados a esto precisamente, pues su inmensa capacidad como instrumentistas les hace poder tocar diferentes palos prácticamente sin despeinarse, pasando del beat más contagioso al twist and roll más salvaje; una maquinaria perfecta de fiesta y diversión al servicio de su majestad Rythm n’Beat».



«Sus directos son una fiesta continua —aseguran—. Arrolladores desde el primer acorde, saben como ganarse al publico al instante. Rápidos y efectivos como pocos, The Neatbeats vuelven por cuarta vez de gira para demostrarnos quiénes son los auténticos amos de la fiesta encima de un escenario».