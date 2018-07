La mayor baza del FIB: The Killers

Tras una primera jornada en la que se facturaron actuaciones notabilísimas y una buena entrada de público, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) se prepara para acoger el show de su mayor baza en 2018, la banda de Las Vegas The Killers. La vigésimo cuarta edición del FIB arrancó con grandes actuaciones de Tune-Yards, Princess Nokia, Meridian Brothers, Two Door Cinema Club o Travis Scott. Ayer tocaron The Killers, el grupo de Brandon Flowers.