«Me caeré de culo cuando un político diga la verdad»

o. belategui | san sebastián

Ricardo Darín hace de ti mejor que tú mismo, reza un chascarrillo que pulula por internet. El primer latinoamericano galardonado con el Premio Donostia no solo es un actor genial sino un ciudadano concienciado y un entrevistado generoso que se explaya en las respuestas. Darín (Buenos Aires, 1957) presenta en el Festival de San Sebastián La cordillera, una intriga política dirigida por Santiago Mitre que se estrena en los cines este viernes. Y es que nadie mejor que la estrella de El secreto de sus ojos para encarnar al mismísimo presidente de Argentina, que se juega el futuro energético del país en una cumbre de dignatarios de Centroamérica y Sudamérica de la que saldrá una alianza petrolífera.

La cordillera transcurre en un ‘resort’ en las montañas nevadas de Chile y mezcla el desarrollo del encuentro con los problemas familiares del protagonista, cuya hija inestable contribuye a añadir tensión a la cumbre. preguntado por si podemos fiarnos de la cercanía de los políticos, Darín, que en este filme encarna a un presidente que presume de ser del pueblo, un hombre llano y normal, responde: «Esa es su excusa, su eslógan. Muchos de ellos tienen asesores de imagen que están permanentemente tratando de corregirles rumbos. Y los eligen por sectores: edad, condición social, género. Cuando escucho ese tipo de cosas me pregunto: ‘¿Y si pruebas a decirme únicamente la verdad?’. Creo que me caería de culo el día que un tipo de estos se plante ante la cámara y diga la verdad, que no tiene la más puta idea de lo que está haciendo. Que compartiera las dudas con todos, ¿qué les parece si hago esta o tal cosa? Sería genial. Elegimos a unos políticos que nos representan, que van a decidir el futuro de nuestros hijos. ¿Y de qué dependemos? ¿De que elijan bien su discurso? ¿De que la idea esté bien maquillada?».

En su día, Darín dijo no a Tony Scott y Denzel Washington porque no quería hacer de narco latino. Preguntado por si mantiene esa misma actitud, el actor argentino dice: No es una cuestión de actitud. Gracias a aquello me gané una reputación absolutamente injusta de anti yanqui, anti Hollywood. Y yo no soy anti nada, me he criado viendo películas americanas. Lo que pasó es que me ofrecieron dos cosas que no me interesaron. Estaba en España desde hacía meses y lo único que quería era volver a Buenos Aires con mi mujer y mis hijos. Claro que no vino Scorsese a proponerme Taxi Driver. Puede aparecer un día una historia atractiva y allí me verás. Me felicito por haberme escuchado a mí mismo, es muy difícil en este ambiente atender a lo que te haga feliz y no a lo que los demás te dicen que tienes que hacer».

Y si la pregunta gira en torno al tema de hacia dónde va el mundo, Darín responde: «La concentración de la riqueza cada vez más perversa dejará fuera del sistema a más gente. Creemos que estamos a salvo porque tenemos representantes que nos defienden. Y de repente se sube un tipo como el de La cordillera y tira un misil».