Merino dona un crucifijo al Museo Catedralicio de León

El Museo Catedralicio-Diocesano de León ha recibido esta mañana la donación de la escultura de un cristo de marfil que puede estar datado entre los siglos XVII-XVIII, de autor anónimo, propiedad de la familia del escritor y académico José María Merino.



La pieza donada pasará a incorporarse en los fondos de esta institución que, a lo largo de este curso, está conmemorando el centenario de su creación como uno de los primeros museos de la Iglesia en España.

El deán de la Catedral, Antonio Trobajo, y el director del Museo, Máximo Gómez Rascón, han sido los encargados de recibir la donación de esta pieza en un acto que se ha desarrollado en la sala capitular tras la rúbrica de un documento en el que estamparon sus firmas el matrimonio formado por José María Merino y María del Carmen Norverto, en presencia de otros integrantes de la familia.

Trobajo ha agradecido el gesto "de toda una familia que está detrás de esta donación, la familia Norverto-Merino". "No es tanto el hecho puntual de donar a los fondos catedralicios una obra importante, sino lo que significa para la ciudad y el pueblo y la Iglesia que peregrina en León ese apego afectivo, desde el cariño y desde el respeto", ha señalado el deán.



Por parte de la familia Norverto-Merino intervino el escritor y académico, quien recordó que este crucifijo era algo que le encantaba a su suegro, Jerónimo Norverto. "Nosotros lo heredamos y como el amor por la Catedral creo que lo tenemos todos, a mi me viene de mi padre Bonifacio, que era un enamorado de la Puchra, cuando Mari Carmen y yo vimos el precioso Museo Diocesano y Catedralicio pensamos que era el lugar en el que tenía que estar", ha destacado.



Merino ha advertido de que el Museo Catedralicio de León no es muy conocido y ha señalado que "es una pena" porque "es una joya" y por esa razón decidieron realizar la donación.

A continuación fue María del Carmen Norverto quien recordó su relación con la Catedral y ha explicado que cuando estudiaba en la Escuela de Comercio y pasaba todos los días por aquí era un poco como su casa".



"A mi padre le hubiera encantado que su Cristo estuviera en la Catedral porque mi padre también era de venir todos los días", ha destacado.



Gómez Rascón ha remarcado la singularidad de esta pieza, de autor anónimo y de escuela castellana de los siglos XVII y XVIII, que pasará a formar parte de las esculturas de marfil.

Ha subrayado que tiene una particularidad muy especial puesto que será el único Cristo de esta colección del Museo con los ojos abiertos, perfectamente marcados, lo que indica que probablemente pudo haber pertenecido a algún Calvario.



"Una obra singular en esa importante colección de marfiles que responde a la importancia de las donaciones, muchas de esas piezas que se encuentran en la colección y que después de haber sido piezas de culto son donaciones, un gesto que no puede ser más indicativo de la que la Catedral la llevan todos en el corazón", y señalado.