Meterse en la boca del cine

e. gancedo | león

Víctor Casas lleva mucho tiempo metido en la boca del lobo... y quiere estarlo cada vez más. Este leonés capitalino, biólogo de profesión y experto en ecología humana, acaba de concluir un largometraje único en su género, Que la noche es mía, 90 minutos centrados en la figura del lobo en la tradición oral del Noroeste, es decir, en ese inmenso volumen de historias, cuentos, mitos, refranes, leyendas, dichos, canciones y experiencias que son fruto de largos milenios de convivencia en esta tierra entre hombres, ganados, perros pastor y lobos.

La película nace de un antiguo interés de Casas por la mitología lobuna, una serie de investigaciones y trabajos que le llevaron, por ejemplo, a diseñar en 2015 toda la parte relacionada con el patrimonio inmaterial del Centro del Lobo Ibérico con sede en Robledo de Sanabria (Zamora) y a elaborar un primer audiovisual para este espacio: en él, una sala oscura y un fuego simulado consiguen que el visitante se sienta participar en un viejo filandón donde pastores y vecinos le cuentan, por medio de grabaciones, esas siempre fascinantes historias relacionadas con la temida ‘alimaña’, como se decía antes. La experiencia le animó a acometer una empresa aún más ambiciosa, un auténtico largometraje que pudo hacerse realidad gracias, en parte, a una ayuda del gobierno autonómico.

No es, por supuesto, un documental al uso. Las personas participantes —más de 120— hablan directamente desde un fondo negro que los singulariza, estableciendo una suerte de insólita intimidad con el espectador. «No sólo aparecen ganaderos o personas que tienen o tuvieron contacto directo con el lobo, también jóvenes y hasta niños que conocen o les relataron historias relacionadas con el anima., y asimismo gente del mundo del folclore, cuentacuentos profesionales que se alimentan de la tradición para sus espectáculos... de forma que además refleja la evolución de este tipo de oralidad, su transformación, cómo llega a nuestros días», explica Casas, actualmente residente en el pequeño pueblo de Traguntía, en los Arribes del Duero. «El documental ha necesitado de un enorme trabajo de edición. Grabamos a mucha gente distinta y después, gracias a la magia digital, aparecen juntos o se cuentan las cosas unos a otros», dice quien se encargó fundamentalmente de la dirección y del guión mientras que la muy cuidada fotografía y el montaje son obra de otro leonés, Marino García.

En la provincia viajaron a la Cabrera Baja, al valle del Torío, a los alrededores de Astorga... pero también encargaron al inclasificable músico asturiano Rodrigo Cuevas la versión casi cercana a la música electrónica de un tema popular; entrevistaron al bañezano Antonio Colinas, cuya poética incluye no pocas referencias al lobo... en ‘Que la noche es mía’ tiene cabida desde antiquísimos romances al cuento de Caperucita Roja. Y además de forma transnacional y multilingüe (castellano, leonés, gallego...). «El lobo es un depredador, un animal que no es ni bueno ni malo —reflexiona Casas—. Pero a lo largo de los siglos y los milenios se ha ido fraguando en torno a él una imagen poderosísima como símbolo de lo salvaje, del otro, del enemigo, de lo que no se puede dominar, acabando por convertirse en caudal de un patrimonio oral de una riqueza incalculable. Y que por cierto no se ha estudiado y recogido todo lo profundamente que debiera». «Es una figura que genera fascinación de forma innata, ancestral, sólo hay que ver lo mucho que les gusta, a los niños de hoy, las historias de lobos», añadió. «Vamos, que esa imagen tan potente, sigue presente en nuestros días».

La película, que necesitó de dos años y medio para ser culminada y que se acompaña de un libro divulgativo en torno a la imagen del lobo en las tradiciones del Noroeste peninsular (región leonesa, Galicia, Asturias, Extremadura, Nordeste portugués...), se proyectará próximamente en el Musac de León.