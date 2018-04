«¿Mi primer recuerdo? Nueve mineros muertos»

Cita Alfonso García a Elías Canetti cuando dice que la infancia «se torna más plena conforme envejecemos, y no es cosa vana tomarle la medida a nuestros primeros años». Es reflexión que viene a cuento de Los límites de la memoria, el libro que hoy presenta el veterano autor, periodista y divulgador dentro de la puesta de largo del proyecto cultural Camparredonda que dirige el escritor Gregorio Fernández Castañón. En el Palacio del Conde Luna se mostrará el trabajo editorial de todo un año, labor que incluye la revista homónima, el libro de García —ilustrado con deliciosas fotografías de su archivo personal— y la entrega del premio La Armonía de las Letras a Miguel Fuertes, alma máter de la revista La Mata de Curueño, y al poeta Toño Morala en calidad de finalista.

Sobre esta «especie de cuaderno de bitácora de la niñez» comenta Alfonso García que siempre quiso escribir «sobre determinadas escenas de mi infancia en el pueblo, Santa Lucía de Gordón, donde transcurrió, especialmente con tres ejes que la vertebraron: el carbón, la nieve y el agua. Seguramente porque, en expresión de Caballero Bonald, ‘se me ha olvidado todo lo que no dejé escrito’. Yo quería dejar mi testimonio de un tiempo, para lo cual fui escribiendo escenas sueltas durante varios años. Ahora he reconstruido alguna, que se me había perdido entre los papeles, y alguna nueva, teniendo en cuenta, en este caso, que los límites de la memoria los marca un libro».

Preguntado por sus primeros recuerdos de niñez, responde el creador de Filandón, el suplemento literario de este periódico, que el primero de ellos, «absolutamente nítido y consciente, es doloroso». «Podría reproducirlo con toda exactitud. Se trata del conocido como accidente del Socavón, en que murieron, en mayo de 1952, nueve mineros —expone—. Me recuerdo agarrado a los barrotes de un portón de hierro que daba acceso al grupo minero, observando todos los movimientos, la gente que llegaba y corría, los nombres de quienes habían muerto, padres o familiares de mis compañeros y amigos. Siempre quise contarlo, y lo conté veintiocho años después».

Pero, ante todo, el lector se encontrará en Los límites de la memoria con una serie de escenas, experiencias y acontecimientos «sentidos y vividos por un niño en un escenario preciso de montaña y mina que marcaron una época felizmente superada, aunque fue intensa y hermosa, llena de vitalidad y cercanía con el entorno y quienes lo conformaban», asegura. En cuanto al proyecto cultural Camparredonda, afirma sentirse «satisfecho y feliz de formar parte de la nómina de esta colección. Creo que Fernández Castañón está llevando a cabo un proyecto lleno de honestidad intelectual y humana, ejemplar, porque lo hace, y nunca mejor dicho, ‘por amor al arte’. Y lo hace muy bien».

Lugar: Palacio del Conde Luna.

Hora: 20.00.

Mítico camión GMC. ARCHIVO A. GARCÍA