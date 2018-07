Migoya le saca los colores a Carvalho

El escritor berciano Hernán Migoya acaba de publicar Tatuaje, la adaptación al cómic de la primera historia del detective creado por Manuel Vázquez Montalbán Pepe Carvalho. En esta ocasión, el encargado de ilustrar los pasos del saburso ha sido uno de los grandes de la novela gráfica: Bartolomé Seguí, premio Nacional por Las serpientes ciegas. Ahora, la editorial está a punto de presentar la obra en francés por Dargaud y próximamente será editado en Portugal e Italia. El escritor leonés, que desde hace años reside en Perú, destaca que Pepe Carvalho conecta, a su modo, con lo mejor y lo peor del país. «Yo subrayaría su afán de rebeldía eterna, de compasión hacia el desposeído y una visión ácrata de la vida», explica el autor de Todas Putas, que añade que una de las cosas que más le atraen de la personalidad del detective es «su incapacidad crónica para sentir optimismo o satisfacción hacia el presente y el futuro».

Hernán Migoya incide en que para dar vida a Carvalho en cómic fue importante interiorizar el personaje, digerirle y volver a alumbrarle. Para ello, explica que se vio obligado a fundir la voz del Montalbán de las novelas — «que aquí da rienda suelta a su vena más anarquista»— con la del propio Carvalho que, según asegura, es hijo de esa voz. «Lo convertí en un vehículo policial en primera persona gracias al juego que en historieta permiten los globos de diálogo con los de pensamiento», incide, explicando con ello la gran riqueza que desde el punto de vista de la psicología permite la novela gráfica.

El autor ponferradino, que en la actualidad reside en Perú, considera además que era importante transmitir íntegro el enfoque de una época concreta, la del tardofranquismo y la transición porque, a su juicio, «Manuel Vázquez Montalbán utilizaba el caso en sus historias como un pretexto para una radiografía sociopolítica». Subraya además que, a pesar de lo que puedan pensar los profanos, la saga de Carvalho no es un conjunto de historias de acción. De hecho, el detective arranca al final del franquismo y recorre la Transición, el triunfo socialista, el desencanto, los fastos olímpicos y la posmodernidad. carvalho es, por lo tanto, el tapiz de los últimos treinta años del siglo XX, un psicoanálisis brillante y triste de una época que sigue persiguiendo a los españoles en la actualidad. De hecho, al preguntarle a Migoya cuál es su mirada de la España del momento no lo duda y asegura que «España (desde Perú) se ve como el país de la eterna insatisfacción: una quejadumbre perpetua».

Imagen de las cuatro ediciones de la novela gráfica: en español, portugués, francés e italiano. DL

Hernán tuvo por ello que mantener una cierta distancia con el fin de no juzgar con la mentalidad moral de hoy la de hace casi cincuenta años, no adaptarla al gusto amable de los tiempos, sino plasmarla tal como era entonces. «Seguí le dio la vida definitiva con su talento extraordinario para recrear actitudes y ambientes», añade. Hernán Migoya y Bartolomé Seguí trabajan en la actualidad en el siguiente álbum de Carvalho. Se trata de la adaptación de ‘La soledad del mánager’, la que el escritor leonés considera su novela favorita de esa primera etapa del detective. «Para mí, que ya llevo alejado cinco años de España, es muy divertido trabajar en un proyecto que me hace lidiar con tantas constantes de la historia y el carácter de mi país de origen», sostiene.

—¿Qué haría con la españa actual Carvalho?

— Creo que a su edad actual, se pasaría el día en el restaurante, si es que todavía puede valerse por sí mismo, o se recluiría en su casa para seguir comiendo y resolver los crímenes desde la cama, como Nero Wolfe, con un poco más de sexo, eso sí.