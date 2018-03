La mítica Ray Collins Hot Club toca en León

Ray Collins Hot Club, considerada por la crítica como la ‘Big Band’ más poderosa de Europa, esta noche recala, a las 21.30 horas, en Espacio Vías. Un combo alemán formado por diez músicos que son auténticos malabaristas del swing, boogie, ritmos vintage y, en definitiva, la mejor descarga de rock and roll clásico de la escena actual.

Con Ray Collins al frente, pasará por León una locomotora musical perfecta que ya sorprendió el pasado año con su gira por España. Hoy se podrá disfrutar de nuevo de esta banda que realiza una nueva gira por ocho ciudades para demostrar que en su nuevo álbum, tituolado 1 to 5 Jive (Brisk Records), sigue repartiendo todo el swing, jive, boogie, rock and roll y sigue demostrando que son una de las bandas con más talento del momento en Europa.

Sus actuaciones, más que un concierto, son un auténtico espectáculo, ya que el grupo maneja todas las variaciones del rhythm n’ blues con una gran energía y ganas de fiesta, mientras que la sección de vientos conecta el beat directamente con los pies.

La forma salvaje que tienen de tocar es su seña de identidad más característica, pero son sus propias composiciones lo que les ha dado reconocimiento internacional.

Con canciones como Out of My Mind, Barefoot o Bye Bye Paris han creado sus propios clásicos. Han editado ocho álbumes de estudio, combinando rhythm n’ blues, swing, jive, jump blues, boogie y rock and roll. Asimismo, han participaron en tres películas, entre ellas Barefoot, en la que aportaron dos canciones para la banda sonora y que se ha convertido en uno de sus grandes éxitos.

También han actuado junto a grandes leyendas, como el histórico saxo Big Jay McNeely, con quien grabaron varias canciones.

Han realizado tours en más de quince países, en ciudades como Moscú o Las Vegas ,pasando por Tokyo, donde son idolatrados.

Lugar: Espacio Vías.

Hora: 21.30.

Entradas: 15 euros.