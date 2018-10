Momias, caníbales y geopolítica

verónica viñas | león

Ser el autor más censurado de Europa puede tener su recompensa. El dibujante leonés Miguel Ángel Martín, perseguido durante una época por la justicia italiana, está a punto de publicar en ese país Holocausto caníbal 2. Ruggero Deodato, director de esta controvertida película de 1980, le confesó al editor italiano de Martín que tenía el guion de una segunda parte que probablemente nunca rodaría. Fue así como al editor se le ocurrió juntar a dos de los artistas más ‘criminalizados’ de Europa. Martín ha ilustrado el libro, que se presenta el día 30 en la feria Lucca Comics & Games, el festival más importante de este género en Italia y el segundo en el mundo, por detrás del Comiket de Tokio. Holocausto caníbal 2 se ha convertido ya en un libro de culto, cuando apenas acaba de llegar a las librerías italianas.

También está a punto de ver la luz Out of my Brain (El arte de Miguel Ángel Martín), de Andrea Grieco, el ensayo más completo publicado hasta la fecha sobre la obra del dibujante leonés, en la que el autor lleva trabajando tres años y que incluye entrevista y material gráfico inédito. Martín anuncia que posiblemente ambos tendrán una versión en castellano el año próximo. «No paro de trabajar», dice.

También está de estreno el escritor e historiador leonés Nacho Ares, director del programa Ser Historia, que acaba de publicar Desenrollando momias (Espasa), un libro en el que sigue los pasos de quince pioneros de la arqueología. Ares viaja con ellos al Egipto de los faraones, a las ciudades bíblicas de Mesopotamia y a las de la antigua Grecia. El título no es gratuito. Por su trabajo, este egiptólogo leonés ha tenido la suerte de «estar en lugares que los visitantes convencionales de museos no ven. Los almacenes y los laboratorios de restauración son espacios únicos en donde tienes acceso a las piezas de una forma especial. En los laboratorios del Museo de El Cairo he podido abrir ataúdes en cuyo interior había momias que nadie había visto desde que fueron descubiertas y desvendadas hace casi 150 años», cuenta.

Ares ha rescatado a personajes como Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y a otros catorce ‘descubridores’ a los que como explica Javier Sierra en el prólogo del libro «merece la pena hacer justicia, porque el mundo ignora que mucho de lo que sabemos de antiguas civilizaciones se lo debemos a ellos».

Exjefe de la Contrainteligencia del Ejército Europeo y uno de los mayores expertos en terrorismo yihadista, el coronel leonés Pedro Baños publica ahora El dominio mundial. Una guía visual del poder, segunda entrega del súper ventas Así se domina el mundo. Si en la primera entrega Baños exponía cómo, para qué y con cuáles estrategias los poderosos intentaban controlar a países y personas, en esta nueva obra detalla cuáles son los instrumentos que se emplean para lograr ese predominio planetario.

Además de la fuerza militar, la capacidad económica, la diplomacia, los servicios de inteligencia, los recursos naturales, el conocimiento y la comunicación estratégica, la inteligencia artificial, el Big Data, el internet de las cosas o la aplicación de la física cuántica, Baños apunta dos factores esenciales que van a cambiar sustancialmente el escenario internacional a muy corto plazo: la tecnología y la demografía.

Baños persigue alertar a la población de los tejemanejes del poder, decisiones que en ocasiones provocan la muerte de miles de personas.