Muere Bimba Bosé, víctima de un cáncer

La polifacética artista Bimba Bosé ha muerto este lunes en el Hospital Ramón y Cajal víctima de un cáncer. La modelo, DJ y cantante, de 41 años, llevaba dos luchando contra esta enfermedad.

En el último mes había tenido varios ingresos hospitalarios, según han informado varias fuentes.

Este pasado verano la sobrina de Miguel Bosé explicaba a este diario en una entrevista que confiaba en su curación. "Tengo buenos genes y no me queda otra que tirar adelante. Estoy convencida de que me voy a curar. Porque quiero vivir", decía.

MASECTOMIA Y QUIMIOTERAPIA

La artista se sometió a una mastectomía en el seno izquierdo en abril de 2014 y posteriormente recibió tratamiento de quimioterapia.

Bimba vivió su lucha contra el cáncer al mismo tiempo que uno de sus mejores amigos, David Delfín.