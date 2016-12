La muerte de Carrie Fisher acaba con su madre, Debbie Reynolds

m. l. | madrid

Famosa por Cantando bajo la lluvia y la escandalosa traición que acabó con su primer matrimonio, la actriz Debbie Reynolds murió en la madrugada del jueves, solo un día después del fallecimiento de su hija, Carrie Fisher. La mediática estrella de los años dorados de Hollywood, que actuó en unas 30 películas entre 1950 y 1967, sufrió un accidente cerebrovascular veinticuatro horas después de despedir a su hija, que encarnó a la infeliz princesa Leia en La guerra de las galaxias y con la que sostuvo un turbulenta relación.

Carrie Fisher murió el martes, con 60 años y cuatro días después de sufrir un infarto en un vuelo entre Londres y Los Angeles. Reynolds, de 84 años, estaba de hecho en casa de su hijo Todd para organizar del funeral de su hija. «Ella quería estar con Carrie», dijo su hijo Todd Fisher a la revista Variety, horas después de que, desconsolada por la muerte de su hija, sufriere un ictus y fuera hospitalizada de emergencia.

«Gracias a todos los que abrazaron los dones y talentos de mi amada e increíble hija. Estoy agradecida por sus pensamientos y oraciones que ahora la están guiando a su próxima parada», escrbió la veterana actriz en Facebook tras la muerte de su hija.

Reynolds -distinguida con el Premio Humanitario Jean Hersholt el año pasado por la Academia de Hollywood- cautivó a la audiencia en 1952 con su actuación junto a Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia, mítico musical que protagonizó a pesar de no ser una bailarina profesional y el que brilló con legenadarios números de baile como Singin in the rain o Good Morning. «Cantando bajo la lluvia y ser madre fueron las cosas más difíciles que hice en mi vida», escribió la actriz una primera autobiografía titulada Debbie, publicada en 1988. Nacida como Mary Frances Reynolds el 1 de abril de 1932 en El Paso, Texas, fue la segunda hija de Raymond Francis Reynolds, un carpintero del ferrocarril, y de su esposa Maxine. Los estudios Metro-Goldwyn Mayer (MGM) de Hollywood la descubrieron después de ganar un concurso de belleza en Burbank, California, con 16 años. Pero debutó en el cine de la mano del estudio Warner Bros con la cinta The Daughter of Rosie O’Grady (1950). Defendió luego papeles de heroína joven y sana. Dos semanas de amor (1950) fue uno de los primeros éxitos de una serie de populares títulos como El solterón y el amor (1955), junto a Frank Sinatra; Banquete de bodas (1956); Tammy, flor de los pantanos (1957) o el western La conquista del Oeste (1962). Su papel en La insumergible Molly Brown de 1964 le valdría una nominación al Oscar.

Tragedia emocional

Fuera de la pantalla, Reynolds protagonizó un drama de película. Estuvo fugazmente casada con el padre de Carrie, el cantante Eddie Fisher, a quien se unió en 1955. El matrimonio de apariencia perfecta acabó abruptamente cuando el intérprete dejó a la actriz en 1959 para correr a los brazos de su mejor amiga, la esplendorosa Elizabeth Taylor. El affaire fue uno de los escándalos amorosos del siglo XX. Con todo, ambas actrices se mantuvieron cercanas hasta la muerte de Taylor en 2011. Abandonada, Reynolds recibió a la prensa con un imperdible de pañal abrochado a la blusa para que nadie olvidara que se quedaba con dos niños pequeños. Pero su separación no hizo sino acrecentar su fama. Protagonizó Cómo atrapar a un marido con Tony Randall, una de las cuatro películas en las que actuó en 1959.

El estilo musical de Hollywood comenzaba a languidecer ya pesar de que su carrera cinematográfica finalizó en 1970, Reynolds trabajó en otros largometrajes y series de televisión. También actuó en Broadway y ganó un Tony por su participación en Irene en 1973, en el que debutó su hija Carrie Fisher. Para mantener a su familia, aceptó trabajos alimenticios en Las Vegas, donde tuvo su propio casino, y subastó tesoros como el vestido con el que Marilyn Monroe lució en La tentación vive arriba.