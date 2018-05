La muralla desplomada lleva un año en trámites

La restauración del cubo de la muralla que se desplomó en marzo de 2017 en Conde Rebolledo, tras la demolición de dos construcciones ruinosas adosadas a ella, lleva catorce meses de trámites. Y eso que la obra se decretó «urgente». La Comisión Territorial de Patrimonio, que obligó a rehacer el primer proyecto, autorizó ayer la construcción de «un muro de ladrillo macizo cerrando el último escaparate del local situado a la izquierda del edificio». De momento, no ha dado permiso al Ayuntamiento para derribar la casa aledaña al cubo (en el número 6 de Conde Rebolledo), con el fin de despejar este tramo de la fortificación tardorromana. La propietaria del inmueble, la Fundación Álvarez Carballo, ha sido multada por el Ayuntamiento tras desoír los avisos para que consolide la estructura de este edificio. La concejala de Urbanismo, Ana Franco, admite el retraso en la muralla, en la que también ha tenido su parte de culpa el Ministerio de Cultura, titular del monumento, que no se dio ninguna prisa en autorizar la rehabilitación de este tramo ‘negro’. «Estamos atados. Las obras no van tan deprisa como desearíamos», dice Franco, quien calcula que los trabajos, a falta de adjudicarse, puedan empezar en verano.

La Comisión de Patrimonio, que cambió su lugar habitual de reunión —la Delegación de la Junta— por el palacio de Gaudí en Astorga, sí dio el visto bueno a los trabajos arqueológicos en el tramo de la muralla que discurre por Era del Moro, donde está previsto crear una zona ajardinada donde ahora hay un solar cercado por una valla de ladrillo, utilizado durante años como desguace.

La casa de Vela Zanetti

También Patrimonio puso ayer pegas a la primera casa de Vela Zanetti en León, ubicada en el solar de las antiguas Bodegas Manchegas. «Hasta que no se haya acreditado la situación de ruina del edificio situado en la plaza de Don Gutierre número 6, deberán llevarse a cabo obras de consolidación del mismo».

Del resto de los asuntos abordados por Patrimonio destacan la autorización para restaurar los tres retablos de la iglesia de Santiago Apóstol en Villadangos del Páramo; el control arqueológico de las obras del parador de San Marcos; y el traslado de una réplica de un Cristo de los Barrios de Luna, del siglo XX, desde el Museo de San Isidoro a la capilla de Santo Martino.