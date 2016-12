El Musac se fue de compras

verónica viñas | león

Al Musac le fallaban los años 70. Y a subsanar ese vacío ha destinado parte de los 70.000 euros consignados por la Junta para ampliar los fondos del museo. En concreto, ha adquirido 36 fotografías en blanco y negro de Hans Peter Feldmann —Serie de tiempo (barco)—; el filme La celosía, de Isidoro Valcárcel Medina; y veinte serigrafías de la serie Mouvnt, de José Luis Alexanco. La década de los 70 es «una época clave a la hora de contextualizar y situar las prácticas artísticas del presente», según el Musac.

Pero ha habido más incorporaciones, y de otras épocas, a la colección del centro de arte contemporáneo, que ha sumado a lo largo de este 2016 quince obras, seis de ellas donadas por los artistas Fernando Sánchez Castillo (Emergency Observer Trip, de 1995), un jeep acorazado en madera; la obra We’re all dreamers, del leonés Jesús Palmero; La araña, de Zoulikha Bouabdellah; Asuntos internos, un vídeo de Xoán Anleo y Uqui Permui; y Listado de títulos de exposiciones colectivas, una instalación de pósters, y el vídeo Habitación 109, ambos de Anleo.

Desde su apertura en 2005 el Musac ha reunido una colección que supera las 1.650 obras de 400 artistas. En los tres últimos ejercicios el museo que dirige Manuel Olveira ha contado con una partida extra de 70.000 euros para la adquisición de obras.

El año pasado el museo ‘engordó’ sus fondos con dieciséis piezas, siete de ellas compradas, otras siete donadas y dos más cedidas en depósito. Las últimas obras en llegar han sido seleccionadas por la Comisión Asesora del Musac —de la que forman parte Ellen Blumenstein, conservadora jefe de Kunst Werke en Berlín; Helena Tatay, comisaria de exposiciones independiente afincada en Barcelona; Bruno Marcos, artista plástico y escritor afincado en León; y Manuel Olveira, director del Musac—.

«El criterio para la adquisición», según explica el museo en una nota, «busca el diálogo y la sintonía con obras y artistas ya representados en la colección y, a la vez, abre nuevos campos (geográficos, procedimentales o conceptuales) para que el acervo del Musac se enriquezca y expanda a nuevos espacios, visiones y sensibilidades».

El museo también ha adquirido Miedo escénico (2012), de Javier Núñez Gasco; Parlez-moi d’amour (2013), de Loreto Martínez Troncoso; Erygmascope (2015), de Kapwany Kiwanga; Gold (2014) y Night in a Remote Cabin Lit by a Kerosene Lamp (2015), de Lúa Coderch; y Landscape Painting Jungle (2015), de Julius von Bismarck. Este artista alemán es el ‘inventor’ de proyecciones ‘fantasmas’ como la célebre imagen de un NO gigantesco sobre el papa Benedicto XVI que dio la vuelta al mundo. También a Obama le ‘colocó’ un crucifijo durante un discurso en Berlín. Von Bismarck se ha hecho famoso por sus acciones de guerrilla en actos públicos masivos.

Arte a tiros

El salmantino Núñez Gasco no parece tener Miedo escénico, como se titula la pieza que de él ha adquirido el Musac. Este año protagonizó una sonada performance en la que consiguió involucrar a varios agentes de la policía científica, que tirotearon montañas de papel colocadas en el suelo del Museo de Arte Contemporáneo de Castellón.

El Musac se ha quedado —previo pago— con una de las obras que a principios de año formó parte de la exposición El iris de Lucy. Se trata de l proyecto utópico de unir Europa y África a través de Gibraltar, Erygmascope, del artista canadiense Kapwany Kiwanga.

En el verano de 2013 el museo encargó el primer informe de tasación de la colección, estudio realizado por una empresa externa al museo, Cianarte, que evaluó todas las obras que el museo atesoraba en ese momento. En concreto, se tasaron 1.605 piezas de 335 artistas y se reveló que la colección se había revalorizado a comienzos de 2014 un 13,5%, es decir, paso de estar valorada en 13 millones a 14,7 millones.

En la colección del Musac sobresalen nombres como Joana Vasconcelos, Cerith Wyn Evans, Julie Merehtu, Shirin Neshat, Pipilotti Rist, Marina Abramovic, Dan Attoe, Candice Breitz, García-Alix, Pierre Gonnord o el excéntrico Terence Koh, quien en cada exposición siempre cambia el lugar y la fecha de su nacimiento, quizá en un intento por reinventarse, y que en el museo leonés mostró una peculiar recreación de la famosa cena de Da Vinci, con los apóstoles convertidos en esqueletos negros.