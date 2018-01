El Musac se hace etnográfico

dl | león

El Musac proyectará desde hoy y hasta el sábado los veinte documentales seleccionados en la primera edición del festival Etnovideográfica 2017, organizado en diciembre por el Museo Etnográfico de Castilla y León en su 25 aniversario. Tras su paso por Zamora, el festival se exhibe ahora en León con el objetivo de reflejar a través de la creación audiovisual contemporánea la pluralidad humana, cultural y social de nuestro planeta, ha informado el Musac en una nota. Etnovideográfica (International Ethnovideographyc Festival) está dedicado a las múltiples expresiones del documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y social con la gran diversidad de contextos culturales del mundo. Entre las 17.00 y las 21.00 horas, con entrada gratuita, podrán verse documentales que abordan temas como la identidad de los pueblos indígenas (K2 and the Invisible Footmen; Totos: memoria de un pueblo olvidado, Chamán, o Strana Udehe); las migraciones y la crisis de refugiados (District Zero o Bolingo: El bosque del amor) o la música y las artes visuales en diferentes partes del mundo (Living Art, Folk! Una mirada a la música tradicional, Club de reyes y Oskara).