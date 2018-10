El Musac se instala en las Cortes

dl | león

La sede de la Cortes de Castilla y León acoge, hasta el 11 de diciembre, la exposición El presente será memoria, en la que se pueden ver 47 obras de 37 artistas contemporáneos de la Comunidad. Esta muestra, organizada por las Cortes de Castilla y León en colaboración la Consejería de Cultura y el Musac en el marco de las actividades programadas para conmemorar el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía, quiere dar a conocer a los artistas contemporáneos más destacados de la Comunidad en los últimos 35 años.

Las piezas expuestas pertenecen a tres colecciones: la colección Musac, la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta de Castilla y León (en depósito en el Musac desde 2017) y el Centro de Documentación del Musac. El presente será memoria incluye una selección de obras que responden a las cuestiones que marcan la agenda del debate artístico a nivel internacional, pero enfocadas desde una perspectiva contextual que permite al público dialogar globalmente desde lo local, o incluso desde la memoria personal o cultural para replantear el pasado no como una narración fija sino como una multiplicidad de voces y puntos de vista. Empezando por la obra Pêro Escobar vs. Elvis Presley, de Silvia Zayas, un viaje desde la memoria íntima y el olvido, la muestra traza un recorrido por diferentes cuestiones que el Musac trata no solamente en su colección, sino también en su programación expositiva. El territorio, ese retrato cambiante de Castilla y León, pone en evidencia temas de interés actual como la despoblación o repoblación de zonas rurales, recogida en las obras de Elena Fernández Prada, Javier Ayarza o Antonio Guerra.