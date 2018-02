La música de los Beatles inundará el Auditorio

dl | león

Todos los éxitos de los Beatles. El espectáculo All you need is love, que recalará en el Auditorio Ciudad de León el 10 de marzo, a las 21.00 horas, repasará las canciones más emblemáticas de uno de los grupos más importantes de la historia de la música. Una orquestas sinfónica, una banda de rock y cuatro grandes voces harán que temas míticos como Yesterday, Penny Lane o la canción que da título al espectáculo, All you need is love, suenen como nunca antes se escucharon. El espectáculo, con 24 artistas en escena y con música y voces en directo, cuenta con arreglos de Donald Dokupel y Martin Petrick, y con una selección de músicos profesionales que han permitido conseguir un sonido extraordinario en cada directo.

El espectáculo se estrenó con éxito en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, no es un un tributo a The Beatles, es un espectáculo homenaje a la música, que centra su repertorio en los grandes éxitos de Lennon y McCartney, apoyádose en el directo y en proyecciones de vídeo.

Un espectáculo de producción española y eslovaca. Parte del elenco artístico procede de Eslovaquia, en concreto, las voces y la banda de rock, mientras que la sinfónica se compone de músicos profesionales españoles, la mayor parte de ellos con una dilatada trayectoria profesional, y que han acompañado en giras a artistas como Raphael, Pasión Vega o Plácido Domingo

El espectáculo tiene una duración de cien minutos y hace un repaso a los grandes éxitos de los Beatles, así como a algunos temas legendarios de las etapas en solitario de Lennon y McCartney. El espectáculo respeta los tonos originales de las canciones y cada sonido, aunque, eso sí, completados con una amplia sección de cuerdas, violines, violas y violonchelos, así como metales y maderas que dan un nuevo color a los Beatles. Las entradas para el espectáculo cuestan 28 y 32 euros.