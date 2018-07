Música entre faraones

dl | león

El Museo Liceo Egipcio de León ha programado un ciclo de conciertos en un ambiente único e íntimo en las salas rodeados de obras de arte. El ciclo, titulado Mariposas nocturnas, comienza mañana con el grupo leonés de rock Torque, capitaneado por Pedro Tato. El ganador del certamen Territorio Bosco de este año ofrecerá un concierto acústico con canciones como So far away, Living on a Prayer o Always in my heart. Será una nota alternativa a las propuestas, habitualmente clásicas, que ofrece el Museo Liceo Egipcio. El ciclo de conciertos continuará con los Músicos del festival Internacional de los Castillos de la Borgogna, especializados en la música antigua. El grupo encabezado por el prestigioso intérprete de cuerda Rodrigo Jarabo, en esta ocasión tocando la tiorba, se compone del tenor Pedro Cuadrado y del músico Mathias Müller de Magdeburgo al armonio.

Grupo propio

El último concierto, el 23 de agosto, servirá de presentación al conjunto musical del Museo Liceo Egipcio. Concebido para interpretar música clásica en la Institución y en otros lugares que así lo soliciten, el museo pretende con esta iniciativa apoyar y promover el conocimiento y deleite musical. Para ello ha nombrado director musical a Jesús Naveira, el actual director de orquesta del Teatro Musical de la República de Karelia, en Petrozavodsk (Rusia), de la Orquesta Sorolla y de la Orquesta Sinfónica del Bierzo. En esta ocasión se ofrecerá un dúo de violines, que protagonizarán el propio Naveira y el palentino Carlos Valbuena, miembro de la International Chamber Orchestra de Puerto Rico y de la Jacobs School of Music de Indiana.

Todas las actuaciones serán a las 21200 horas en el Museo Liceo Egipcio, situado en el Palacio de Gaviria. La entrada a cada concierto tiene un precio de 10 euros; y 25 euros, para los 3. Los asistentes serán agasajados con una copa de champán.

Visitas Nocturnas

También habrá visitas nocturnas teatralizadas. Dos actrices, que encarnan a sacerdotisas egipcias, acompañan a los visitantes a luz de las velas por el museo, revelando los misterios del Antiguo Egipto. Tras lo que se procederá a una degustación de comida de la época de los faraones.

Talleres infantiles

Las mañanas de los fines de semana del verano estarán dedicadas a los más pequeños, con talleres y actividades en los que los niños realizarán moldes en terracota, amuletos mágicos, se vestirán de egipcios o conocerán los dioses y las lengua de los jeroglíficos.

El museo

La colección del Museo Liceo no ha dejado de crecer desde que abrió sus puertas en 2013. La mayoría son réplicas de conocidos objetos egipcios, como las que aparecieron en la tumba de Tutankamón, descubierta por el arqueólogo Howard Carter hace 96 años, aunque también hay objetos originales, como un papiro de El libro de los muertos, «la pieza más valiosa del museo», según los responsables del museo, el egiptólogo Raúl López y la arquitecta Beatriz Cañas. La exposición que va cambiando, ha contado con las mejores réplicas del mundo del tesoro de Tutankamón, como su trono dorado, máscaras funerarias, el sarcófago y la escultura conocida como Tutankamón y el loto, de 30 centímetros, una talla excepcional que es conocida, sin embargo, por la leyenda que rodeó a su descubrimiento. Y es que apareció extrañamente en la tumba de Ramsés XI, lugar utilizado como espacio de trabajo y almacenaje durante el vaciado de la tumba de Tutankamón. Howard Carter, para acallar las sospechas, aseguró que la figura había sido encontrada en el corredor y que por ello no la había inventariado con el resto de objetos. otras joyas. Cientos de piezas cargadas de historia y leyendas. El Museo Liceo tiene una de las colecciones más completas de este país.