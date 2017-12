La música que sonará en 2018

verónica viñas | león

Hay vida después del Purple. De hecho, León ya tiene muchos nombres en la agenda de conciertos del próximo año. Pitingo, Andrés Suárez, Marwan, Merche, El Consorcio, Sho-Hai, Sidecars, La Moda, Los Coronas, Vinila Von Bismark o Lendakaris Muertos son algunos de los artistas que ya tienen fecha y escenarios reservados.

Tras años en los que la crisis ‘aletargó’ la programación de conciertos y, en general, toda la cultura en esta ciudad, no deja de ser un buen augurio que haya fechas ‘cogidas’ hasta mayo.

Espacio Vías, el Gran Café, Studio 54 y el Auditorio acogerán algunas de las grandes citas musicales, que abre Depedro el 3 de enero. El polifacético artista Jairo Zavala, más conocido como Depedro, presentará en el Gran Café su nuevo trabajo, El pasajero. Un día después Los Músicos de Bremen recalarán en el Auditorio. El día 6 Ángel Stanich se subirá al escenario de Espacio Vías. En enero también actuarán Andy Chango (día 11) y Eladio y los Seres Queridos (día 12), ambos en el Gran Café. Studio 54 acogerá el 13 un concierto del rapero Sho-Hai, ex de Violadores del Verso, que llega con su segundo trabajo en solitario, La última función.

Los incombustibles miembros de El Consorcio repasaran su extenso repertorio el día 14 en el Auditorio. Los hermanos Estíbaliz, Amaya e Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga publicaban hace una semana el recopilatorio El consorcio eres tú. Más de 50 grandes éxitos.

El día 28 el Auditorio acogerá el musical Music Has No Limits, que ha triunfado ya en el Lincoln Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el palazzo Pisani Moretta de Venecia, y que une a Michael Jackson, U2, Queen, Barbra Streisand, David Guetta, Lady Gaga o Adele en un solo concierto. En febrero, El Niño de la Hipoteca hará doblete (días 8 y 9) en el Gran Café. La Moda (día 16) tocará en Espacio Vías y el Auditorio acogerá al cantautor Andrés Suárez (día 17) y a Brothers in Band, quienes revivirán en The Very Best of Dire Straits lo mejor de la discografía de la banda de Mark Knopfler.

Sidecars abren la programación de marzo (día 2) en Espacio Vías. Dr Queen estará un día después en Studio 54 y Neuman el 4 en el Gran Café. El día 17 el escritor y cantautor Marwan recalará en Espacio Vías, un escenario que albergará los días 23 y 24 el festival Radical Sonoro, con grupos como Kandanga, Escuela de Odio, Mala Reputación, Doktor Hez, Aphonic, In Mute, Corvus V, Soldier y Darkkam.

La legendaria banda Los Coronas aterrizarán en Espacio Vías el 6 de abril. El trío leonés Café Quijano llegará al Auditorio el 22 de ese mes con su nuevo disco, en el que abandonan el bolero y vuelven al pop-rock.

El 4 de mayo Irene López Mañas, conocida artísticamente como Vinila Von Bismark, presentará en Espacio Vías su tercer trabajo, Motel llamado Mentira.

Pitingo se subirá al escenario del Auditorio el día 12 con su espectáculo Soul, bulería y más.

El día 19, el grupo de punk navarro Lendakaris Muertos asaltará Espacio Vías. El Auditorio recibe el día 26 a Merche con la gira promocional de su octavo trabajo, De otra manera, que ya está triunfando con temas como Pasajeros, Noches de San Juan y Puentes. Sonidos renovados pero con el sello personal de esta cantante gaditana que se ha convertido en una de las cantautoras de mayor reconocimiento en España.

A los amantes de la música clásica les aguarda un nuevo ciclo del Inaem. Las Músicas Históricas traerán al Auditorio en esta quince edición a Forma Antiqva (11 de enero); el contratenor Xavier Sábata, acompañado por la violinista Lina Tur Bonet y el clavecinista Kenneth Weiss (16 de febrero); Accademia del Piacere, con la soprano Núria Real (15 de marzo); la soprano Roberta Invernizzi, acompañada por Craig Marchitelli (laúd), Franco Pavan (tiorba) y Rodney Prada (viola de Gamba), el 12 de abril; la Orquesta Barroca de Helsinki (24 de abril); y El León de Oro (11 de mayo).